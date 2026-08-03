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荷莫茲重啟協議近了 恐讓伊朗籌碼更多 分析：川普只剩2選擇

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荷莫茲重啟協議近了 恐讓伊朗籌碼更多 分析：川普只剩2選擇

媥譯季晶晶／即時報導
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川普總統盼儘快重開荷莫茲海峽，但協議可能讓伊朗掌控這條重要國際水道。(美聯社)
川普總統盼儘快重開荷莫茲海峽，但協議可能讓伊朗掌控這條重要國際水道。(美聯社)

紐約時報報導，伊朗與阿曼傳出接近達成協議，準備重新開放荷莫茲海峽航運，可望緩解川普政府眼前最迫切的政治與市場壓力。但這項協議的代價，可能是確認伊朗對這條昔日開放的國際水道擁有控制能力，讓德黑蘭取得更大戰略籌碼。

根據知情官員，駛入波斯灣的船隻將走靠近伊朗海岸、由伊朗控制的航道；駛離波斯灣則走靠近阿曼的航道。伊朗聲稱不收「通行費」，但會收取「服務費」，用來支付航運對環境造成的影響、船舶安全及人事開支，並與阿曼均分收益。

不過，美國官員否認伊朗說法，強調任何臨時航線都不需伊朗批准，也不會收費。

川普周一表示，協議結果未來一兩天就會明朗，海峽甚至可能隔天就重開。他說，第一階段是開放海峽，第二階段才是伊朗去核化。

這項協議給予伊朗與阿曼60天協商重開海峽。美伊也預計恢復討論伊朗11噸濃縮鈾的去向，其中約半噸已接近武器級濃度。美方要求稀釋這批核燃料，並運往美國或其他國家處置。

五角大廈部分高階官員擔心，這項安排等同向伊朗讓步。阿曼一側航線仍布有大量水雷，船隻若要安全通行，實際上仍須與伊朗協調。

國際危機組織中東計畫副主任瓦埃茲（Ali Vaez）指出，伊朗將控制海峽視為這場戰事唯拿得出手的成果，與阿曼達成協議後，伊朗地位將比戰前更有利。他說，川普的選擇只有「一場打不贏的戰爭，與一份難以接受的和平協議」。

精華 FAQ

  • 協議重點是重新開放荷莫茲海峽航運，讓進出波斯灣的船隻依新航道通行，並給予雙方60天協商重開機制，以降低眼前的航運與政治壓力。

  • 因為船隻需靠近伊朗海岸航行，實際上仍可能得與伊朗協調，加上伊朗宣稱掌握航道並可收取費用，等於在重開海峽後取得更大的戰略話語權。

  • 美方除關切海峽能否迅速恢復通行，也要求處理伊朗約11噸濃縮鈾，特別是接近武器級的部分；川普則把問題簡化為先開海峽、再談去核化。

伊朗 川普 荷莫茲海峽

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