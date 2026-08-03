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川普稱美國與伊朗正在談 今天或明天會有進展

編譯周辰陽／即時報導
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川普總統3日在白宮橢圓辦公室簽署行政命令，成立總統軍人配偶委員會，隨後指著記者回...
川普總統3日在白宮橢圓辦公室簽署行政命令，成立總統軍人配偶委員會，隨後指著記者回答提問。(路透)

川普總統3日在白宮表示，正把「最後能給的機會」都給伊朗，希望伊朗達成協議，並證實，儘管伊朗外交部傳出不同說法，雙方確實正在會談。

福斯新聞、CBS新聞與路透報導，川普告訴記者，這是伊朗簽署一份良好協議的最後機會。他說：「我想在斬首行動前，把最後能給的機會都給他們。這很難做到。我非常自豪的一點是，我會給人們一個機會。對一個國家發動如此大規模的攻擊，是一項重大行動。」

川普還說，伊朗官員得知攻擊計畫後致電給他。他說：「希望他們會恢復理智。他們打電話給我，說：『請不要攻擊，我們會達成協議。』這才是真相，每個人都知道。」

他說，如果「有機會讓許多人活下來」，他希望「給予這個機會」，並表示：「我沒有任何時間限制。」

川普也指出，伊朗一向在與美國接觸的同時，公開否認雙方正在會談。他說：「不知為何，他們明明在談，卻不喜歡承認自己在談。所以我說我們正在談，這有什麼大不了的，我們就是在談。而他們有時會否認，儘管雙方花了好幾個小時談話。」

川普堅稱：「不，會談正在進行。我們正在談，而且是應伊朗要求展開談話，沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國，尤其是卡達都支持會談，其他許多國家也打了電話。許多國家領導人都與伊朗方面關係友好，幾乎都以某種形式維持友好關係。他們都希望給予這最後一次機會。這就是最後一次機會。」

他還表示，各界將在「今天或明天」得知與伊朗的會談進展。他說：「我的意思是，無論結果如何，會談都會很快有進展。事情並不複雜。我們正在討論海峽、開放海峽，讓海峽真的在明天以前完全開放。那是第一階段，第二階段則是接著討論核子能力……伊朗非核化。」

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baghaei）當天稍早表示，目前並未與美國談判，也未安排任何會議。他說，伊朗未計畫未來幾天接待外國代表團或派遣談判人員出國。他補充指出，除了正在伊拉克進行宗教朝聖的外交部長阿拉奇外，伊朗所有談判人員目前都在國內。唯一進行中的會談，則是與阿曼討論荷莫茲海峽的管理問題。

一名伊朗資深消息人士也告訴路透，目前未安排會談，阿拉奇至少在本周結束前都無法出席。另有美國官員稍早告訴CBS新聞，沒有計畫展開任何「新的」或新型態談判，只有中東特使威科夫、庫許納與談判團隊持續透過調解人和伊朗團隊會談。

精華 FAQ

  • 川普稱雙方確實正在會談，且應伊朗要求展開，他認為今天或明天就會有進展，並表示這是伊朗簽署良好協議的最後機會。

  • 他說第一階段是討論海峽與航道開放，讓海峽在明天以前完全開放；第二階段才是處理伊朗核子能力，甚至推進到伊朗非核化。

  • 伊朗外交部否認正在與美國談判，也稱未安排會議；美方官員則表示沒有新的正式談判，但中東特使團隊仍透過調解人與伊朗接觸。

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