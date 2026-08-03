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路透：川普政府將砍5處海外據點 日本、加拿大都有領事館要關門

編譯盧思綸／即時報導
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國務院位於華府的辦公大樓。(路透)
國務院位於華府的辦公大樓。(路透)

路透引述多名知情人士透露，國務院已通知國會，計畫關閉位於日本、印尼、喀麥隆、加拿大及格瑞那達的五處駐外機構。這波縮編並非出於特定地緣政治事件，美國一次關閉多個海外據點的情況相當罕見。部分外交及國安官員憂心，加上川普政府裁撤美國國際開發總署，恐削弱華府影響力、造成權力真空，讓中國與俄羅斯等對手有機可乘。

知情人士稱，國務院上周稍晚已通知國會部分委員會，表示計畫關閉在加勒比海島國格瑞那達首都聖喬治市、日本名古屋、印尼棉蘭、喀麥隆經濟首都杜阿拉以及加拿大溫尼伯等地的駐外機構。相關通知尚未正式公開。

美國駐格瑞那達聖喬治的外交據點是大使館；棉蘭、溫尼伯及名古屋的據點則是領事館，杜阿拉的據點則為「大使館分處辦公室」。領事館及大使館分處通常代表美國處理外國首都以外地區的事務，而美國大使館一般設於該國首都。

中國目前在杜阿拉及溫尼伯沒有正常運作的外交據點，但在聖喬治、名古屋及棉蘭都設有外交代表機構。

國務院2日回應時未證實消息，僅表示將確保美國全球外交布局兼具效率與成效，並依程序知會國會。

事實上，川普總統去年初上任頭幾個月，國務院已著手準備關閉近12個海外外交據點，配合川普「美國優先」議程。白宮管理及預算局原主張擴大關閉規模，最多裁撤30個海外外交據點；部分官員私下認為，小型據點並非必要，也不符成本效益。

國務院去年雖大舉改革官僚體系，裁撤數十個局處及數百名員工，但並未關閉任何海外外交據點。

拜登政府任內則曾增設數個海外據點，全數位於美中競逐影響力的太平洋地區。

精華 FAQ

  • 知情人士指出，計畫涉及日本、印尼、喀麥隆、加拿大及格瑞那達等地，共5處外交據點，包括領事館、大使館與分處辦公室，相關通知已送交國會但尚未公開。

  • 名單包括格瑞那達首都聖喬治、加拿大溫尼伯、日本名古屋、印尼棉蘭，以及喀麥隆經濟首都杜阿拉；其中聖喬治為大使館，其餘多為領事館或分處。

  • 部分外交與國安官員認為，若再加上裁撤美國國際開發總署，可能削弱華府在海外的存在與影響力，形成權力真空，讓中國與俄羅斯等對手更容易趁勢擴張。

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