川普伊朗戰爭下一關？媒體揭恐遭遇習近平「太平洋陷阱」

圖為中國「山東號」航母。（新華社）

印度斯坦時報3日以影音報導，中國國家主席習近平 似乎正在太平洋布下新的戰略陷阱，試圖智勝美國及其太平洋盟友。隨著解放軍持續向西太平洋推進，菲律賓海逐漸從協防台灣的門戶轉為關鍵戰場；一旦台海爆發戰爭，北京可能把航空母艦部署至台灣以東，在美軍及盟友趕赴馳援前，先行截斷甚至嚇阻援軍。

印度斯坦時報形容，伊朗 衝突之後，美國下一個重大的海上挑戰，恐怕是中國在整個太平洋迅速擴張的軍事部署。

印度斯坦時報引述南華早報2日報導，菲律賓海可能不再只是美軍及盟友支援台灣的門戶，而會成為關鍵戰場，是中國航空母艦打擊群的重要行動區域。

北京可能的戰略，是在美軍增援兵力進入西太平洋戰場前加以阻擋，同時爭取掌控菲律賓海關鍵海域、建立更大的海上緩衝區，讓潛在對手遠離中國沿岸，並把中國軍事力量投射至台灣以外、更廣泛的印太地區。

美國非營利組織「帕雷政策倡議」主任博薩克（Michael Bosack）指出，東北亞密布陸基飛彈網路，使航艦靠近沿岸作戰的風險較高，因此菲律賓海可能成為「航艦作戰的決定性位置」。

美國空軍中國航空太空研究所所長穆瓦尼（Brendan Mulvaney）也認同，中國航艦的主要用途未必是直接攻台。中國本來就擁有大量陸基戰機、飛彈、水面艦艇及潛艦，因此航艦更重要的角色，可能是納入由軍艦、潛艦、轟炸機及飛彈組成的「海上聯合火力體系」，協助提供目標資訊及協調整體兵力。

穆瓦尼認為，中國航艦最大的價值甚至就是資訊能力。相較於直接對台灣發動大規模攻擊，讓對手無法持續掌握完整目標資訊可能更重要。

因此，中國未必尋求與美國海軍進行「航艦對航艦」決戰，而可能讓航艦與潛艦、轟炸機、長程飛彈及陸基軍機協同，把爭奪制空權的戰場推進至菲律賓海。

其中，中國去年11月服役的003型福建號航艦，被視為這套構想的重要環節。

福建艦全面形成作戰能力後，電磁彈射器可讓更重型軍機起飛，包括空警-600空中預警機，進一步把中國的監視及指揮範圍延伸至菲律賓海。

不過，中國航艦若深入台灣以東，同樣將面臨更大風險。美國海軍戰爭學院中國海事研究所所長夏曼（Christopher Sharman）指出，解放軍勢必得衡量航艦的作戰價值，以及把這類高價值資產投入高度爭奪海域的風險。

中國軍事刊物顯示，解放軍構想是以軍機、潛艦及護航艦艇形成多層防禦，讓航艦擔任編隊的指揮管制中樞，並盡量避免讓航艦暴露在交戰最激烈的區域。

蘭德公司日本事務負責人霍農（Jeffrey Hornung）也警告，中國若認為航艦可以輕易讓台海戰局倒向北京一方，「很可能會失望」。航艦一旦深入菲律賓海，就會逐漸離開中國陸基戰機及飛彈最密集的保護範圍，日本持續強化的反擊能力及潛艦艦隊，以及美國與盟國的長程空中兵力，都可能對其構成威脅。

解放軍持續在菲律賓周邊海域強化實戰部署。中共南部戰區1日宣布在黃岩島周邊進行海空聯合演訓，反制菲律賓在南海爭議島嶼民主礁劃設領海基線並在日前將之遞交給聯合國祕書處。

此前戰備巡邏中，解放軍並出動新型054B型護衛艦「欽州艦」及教練-10噴射機（JL-10），展現海空協同作戰能力。教練-10雖是高級教練機，也具備巡邏及攻擊能力，尤其適合攔截速度較慢的監偵機或政府飛機。

中國海警也同步在黃岩島周邊執法巡邏，顯示北京正透過海軍、空中兵力及海警多層次部署，加強對南海爭議海域的控制。