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「8度結束伊朗戰爭」川普被酸該拿和平獎 美伊協議全看伊朗下一步

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普2日在新澤西機場。（路透）
美國總統川普2日在新澤西機場。（路透）

華爾街日報2日發表社論，調侃美國總統川普「值得諾貝爾和平獎」，因為他至今已8度宣告結束伊朗戰爭，如今川普再度臨陣喊卡軍事升級、轉向尋求協議，外界關注第9次是否真能奏效。至於如何判斷這次是否真有不同，關鍵仍不是川普或伊朗政權說了什麼，而是接下來伊朗實際會做什麼。

外傳沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼說動川普收手，或是沙爾曼是出於憂心沙國石油出口淪伊朗及其代理勢力挾持，但此舉更凸顯伊朗已掌握升高局勢的主導權。

這篇社論開頭寫道，近來有人戲稱川普真的值得獲頒諾貝爾和平獎，因為他已經8度結束伊朗戰爭。

社論指出，川普過去一周都在為新一輪軍事回應鋪陳，現在局勢一夕之間急轉彎，令人難以理解這場「近乎奇蹟般的轉折」究竟如何在短時間內發生。川普僅宣布取消攻擊，稱各方就協議達成框架條件，涉及重啟荷莫茲海峽與限制伊朗核計畫，但未說明更多細節。

伊朗目前並未對川普所稱的協議多作表態，談判消息顯示阿曼與卡達仍在居中斡旋，但各方消息仍混亂。

華爾街日報質疑，6月17日簽署的諒解備忘錄本身就沒有換取伊朗太多實質讓步，因此德黑蘭這次究竟是否願意在核計畫上作出更多妥協，仍有很大疑問。

華爾街日報批評，從升高軍事威脅到突然喊停、從揚言殲滅敵人再到宣稱和平有望，這種反覆擺盪已成為川普處理伊朗戰爭的固定模式。川普或許認為這能讓敵人摸不清底牌，但同樣也讓美國民眾難以理解，這場戰爭的真正目標究竟是什麼，以及白宮準備如何達成。

川普自4月同意停火以來，他希望從這場戰爭脫身的意圖便相當明顯，一方面擔心油價上漲衝擊美國經濟，另一方面也希望在11月期中選舉前壓低汽油價格。

社論指，「德黑蘭政權則很懂得辨識軟弱的訊號，將那份拙劣的諒解備忘錄解讀為可乘之機」，認為可藉此控制荷莫茲海峽，並持續透過攻擊美國盟友與美軍基地挑釁川普。川普則以一報還一報的轟炸反擊，但截至目前，仍未能迫使伊朗讓步。

伊朗也清楚，川普身邊圍繞一批從一開始就不希望攻擊伊朗、現在更希望幾乎不惜任何條件結束衝突的顧問。

如今，川普所稱的協議是否真正包含足以被視為「美國勝利」的條件，仍有待觀察。

華爾街日報提醒，6月簽署諒解備忘錄簽署時，川普政府也曾大力宣傳成果，副總統范斯甚至宣稱伊朗想要「改過自新」、成為一個「正常國家」。

精華 FAQ

  • 因為社論指出川普至今已8度宣告結束伊朗戰爭，這次又臨時轉向、取消攻擊並尋求協議，反覆變化讓外界覺得他像是不斷「結束」同一場戰爭。

  • 社論認為關鍵不在川普或伊朗政權怎麼說，而在伊朗下一步實際做什麼，尤其是否願意在核計畫、區域挑釁與海峽局勢上真正讓步。

  • 因為川普一方面強硬威脅、另一方面又突然喊停，讓外界難以理解戰爭目標與白宮策略；報導也認為伊朗看準川普想盡快脫身的弱點，持續施壓。

伊朗 川普 美伊

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