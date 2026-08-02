川普「先喊打再喊停」老戲碼重演 分析：對伊朗無重拳可出、走入死巷

美國總統川普2日在空軍一號接受媒體短訪。（路透）

紐約時報2日分析指出，美國總統川普 過去一天再度上演「先喊打、再喊停」的戲碼，揚言對伊朗 祭出猛烈攻擊後又臨陣喊卡，宣布將重啟談判。類似情節在持續5個月的伊朗戰爭中反覆重演，讓外界愈來愈難以判斷川普真正的下一步，也加深中東局勢的不確定性。分析人士質疑，川普究竟是正設法把戰爭推向終點，還是仍困在一連串不理想的選項中苦苦掙扎。

整個周末，白宮與五角大廈 幾乎沒有進一步說明，這次究竟出現什麼新情勢，足以讓伊朗重新坐上談判桌，甚至伊朗是否確實已同意談判，也仍缺乏明確資訊。

喬治城大學當代阿拉伯研究中心訪問學者艾爾金迪（Khaled Elgindy）直言：「我能想到最好的解釋，就是走進了死巷。」

艾爾金迪認為，川普「似乎總是朝著最近一個跟他談話的人所希望的方向走，這次是沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼，之前則是以色列總理內唐亞胡。」一名美國前高層及其他知情官員透露，沙爾曼周末曾與川普通話，勸阻川普暫緩升高對伊朗的攻勢。

川普下一步究竟如何，就連共和黨國會議員也沒有答案。數名共和黨議員2日表示，目前仍不清楚川普準備如何處理戰局。

參議院共和黨人上周才否決限制川普繼續作戰權力的提案，幾天後便公開抱怨政府沒有充分提供戰事情資，令國會難以做判斷。

研究這場衝突的分析人士則認為，川普在轟炸與談判之間反覆擺盪，愈來愈像是一套公關操作，而非一套清楚的軍事戰略。

昆西研究所共同創辦人帕西（Trita Parsi）指出，川普發動這場戰爭的核心假設是認為伊朗已足夠虛弱，美國因此能迫使德黑蘭屈服，但這項判斷已一再遭到現實否定。帕西說：「他一直在尋找一記能直接擊倒對手的重拳，但這種重拳根本不存在。」

外界仍試圖判讀美伊究竟會不會真正走向談判之際，川普2日下午在新澤西州的高爾夫俱樂部，慶祝自己在一場高爾夫球賽中取得勝利。

川普在社群媒體上表示，自己以70桿成績奪勝，而且和其他參賽者不同，他幾乎沒有多少時間練習，因為必須處理許多其他事務。他最後寫道：「這就叫做天分，而我有，他們沒有！」