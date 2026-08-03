川普又TACO 稱伊朗請求暫緩空襲

沙國王儲穆罕默德．沙爾曼(右)1日與美國總統川普通話，籲勿升高美伊緊張。圖為沙國王儲去年11月訪問白宮。(美聯社)

美國總統川普 7月31日才說「上膛待發」；多家媒體也報導，美國最快8月1日發動對伊朗 的新一波空襲。但他於1日晚間又一次TACO(川普總是臨陣退縮)，在自創社媒真實社群發文聲稱伊朗及其他中東國家請求暫緩發動攻擊。川普還聲稱，相關各方已初步達成一項協議框架，包括立即、完整且全面開放荷莫茲海峽和終結來自伊朗的核威脅，因此他同意取消對伊朗的新一波空襲。他並寫道，「以色列 與我立場一致。大家開始動起來，把事情搞定」。

川普不忘在上述發文強調，美國展現的軍事嚇阻、實力及威力將是自二戰以來前所未有；但考量到伊朗及其他中東國家的請求和全球未來的利益，「也為了讓伊朗能成功、繁榮地存在」，才同意取消空襲，但前提是必須迅速達成協議。

對此，伊朗半官方的梅爾通訊社2日引述伊朗軍方官員報導，川普的「伊朗請求美國暫緩攻擊」說法是他新的謊言。伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台(IRIB)1日譏笑川普是戰爭販子，又一次從針對伊朗的言論和威脅退縮。與伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)有關的法斯通訊社2日也引述消息人士報導，有關重開荷莫茲海峽協議的報導純屬謠言，還譏笑「川普這個蠢蛋已經沒招了」。

沙烏地新聞社(SPA)2日報導，沙國王儲穆罕默德．沙爾曼已和川普通話；沙國王儲強調，有必要優先考慮旨在降低緊張的對話，重要的是，盡可能致力達成有助促進外交解決方案的休戰協議。白宮官員也證實兩人通話。卡達、阿聯、土耳其與巴基斯坦等國也呼籲美伊降低緊張。

另外，沙國、俄羅斯及「石油輸出國組織與夥伴國」(OPEC+(其他五個主要成員國2日開線上會議。這七國會後發表聯合聲明，同意自9月起，每日石油產量上調18.8萬桶。