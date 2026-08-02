我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／老虎王牌史庫柏確定跳槽道奇 ESPN：衝擊世界大賽冠軍

出生時被抱錯 廣東2女錯換37年 生父知道真相進了ICU

紐時曝「伊朗下一盤大棋」密謀4路進攻 逼川普付高代價

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗7月30日在德黑蘭阿扎迪廣場展示多枚祖菲卡彈道飛彈。(歐新社)
伊朗7月30日在德黑蘭阿扎迪廣場展示多枚祖菲卡彈道飛彈。(歐新社)

近期美伊緊張局勢復燃，約旦、沙烏地阿拉伯與埃及陸續遭伊朗及其代理勢力攻擊，顯示中東戰爭逐漸擴大。兩名伊朗伊斯蘭革命衛隊成員告訴紐約時報，這一連串循序漸進的攻擊其實是德黑蘭趁春季短暫停火時秘密制定，一旦美軍加強攻擊，便協同在黎巴嫩、葉門與伊拉克的區域代理勢力升高對美國盟友的攻勢，盡可能加重美國總統川普掀戰代價。

分析人士指出，伊朗動員代理勢力有多重原因，首要目標是限制區域石油出口，藉此在美國11月期中選舉前推高美國汽油價格，同時減少華府阿拉伯盟友的收入。中東事務專家奧斯托瓦（Afshon Ostovar）形容：「伊朗看見可乘之機，嗅到水中的血腥味，正乘勢進逼。」

紐時報導，革命衛隊負責海外行動及培植代理勢力的「聖城部隊」高層指揮官，曾與黎巴嫩民兵組織真主黨、葉門叛軍青年運動及伊拉克什葉派武裝團體指揮官舉行視訊會議，更直接深入當地合作，包括派員填補遭以色列重創的真主黨人力空缺，以及進駐伊拉克什葉派民兵基地執勤。

伊朗分析人士、區域民兵專家拉赫馬蒂（Mehdi Rahmati）受訪紐時表示：「我們正在下一盤宏大的西洋棋，這些民兵就是伊朗的棋子，必須在正確的時間與地點明智移動，才能發揮最大效果。」

分析人士指出，伊朗代理勢力的這些攻擊都經過拿捏，以免直接與美國或以色列軍隊對抗，招致對伊朗的猛烈報復。

伊朗首席談判代表的高級顧問穆哈瑪迪（Mahdi Mohammadi）更公開談及這項代理勢力策略，稱「衝突規則正在改寫」，中東各地正從不同方向開闢更多戰線，各方彼此協調、但獨立行動。

另一方面，分析人士指出，伊朗代理勢力並非單純受德黑蘭操控的傀儡，各自都有自身盤算，伊朗對其控制程度也不一。青年運動自主性最高，真主黨與伊朗協調最密切，伊拉克什葉派民兵則介於兩者之間。

近年真主黨遭以色列重創後，革命衛隊更直接介入組織重建與領導層，對真主黨的掌控加深；在伊拉克，德黑蘭則藉民兵牽制華府推動整編武裝團體。

儘管各民兵發動攻擊的理由不同，分析人士認為，它們對抗美國與以色列的目標一致，也都判斷川普及其阿拉伯盟友不願全面重啟戰爭，因此認為有機可乘。

精華 FAQ

  • 報導指伊朗趁短暫停火秘密規劃多線代理攻勢，透過黎巴嫩、葉門與伊拉克的武裝團體同步施壓，避免直接與美軍或以軍正面衝突。

  • 其核心目的包括限制中東石油出口、推高美國汽油價格、削弱阿拉伯盟友收入，並在美國期中選舉前增加川普政府的政治與軍事成本。

  • 分析人士認為，青年運動自主性最高，真主黨與伊朗協調最密切，伊拉克什葉派民兵介於兩者之間；德黑蘭雖能調度，但控制程度並不一致。

伊朗 川普 黎巴嫩

上一則

魯比歐：反對脅迫改變現狀 美中若衝突將危及全球

延伸閱讀

伊朗飛彈突襲美軍基地 美沙聯手反擊 多戰線升溫

伊朗飛彈突襲美軍基地 美沙聯手反擊 多戰線升溫
內唐亞胡是「自走砲」美伊似盼以軍不參戰 為何以色列也按兵不動？

內唐亞胡是「自走砲」美伊似盼以軍不參戰 為何以色列也按兵不動？
伊朗彈襲約旦美軍基地 川普矢言狠狠反擊

伊朗彈襲約旦美軍基地 川普矢言狠狠反擊
對伊朗停火 美國這次是「不打了」還是「打不了」？

對伊朗停火 美國這次是「不打了」還是「打不了」？

熱門新聞

川普總統24日於華府出席白宮記者協會晚宴。(美聯社)

川普為何深夜突喊停對伊朗大規模作戰？紐時曝光原因

2026-07-25 20:23
以合法管道移民美國的180萬人，在川普總統二度執政之後遭到剝奪合法身分。（美聯社）

川普執政180萬移民遭剝奪合法身分 學者憂美重返白人國家

2026-07-30 12:00
美國陸軍26日證實，7月中旬首度在海上測試神秘的新型電戰系統「眾神之鎚」。（截自美國太空司令部在X的照片）

川普「眾神之鎚」要讓習近平戰時失明？美軍海上首測新電戰系統結果曝

2026-07-30 03:45
華爾街日報30日獨家報導，川普政府正考慮對國際學生畢業後申請留美工作資格加收10萬美元費用。(路透)

國際生畢業留美工作 川普政府研議加收10萬美元

2026-07-30 13:48
4艘中國海警船8日上午侵擾金門水域，台灣海巡巡防艇一對一併航監控，全程蒐證，並透過中、英文無線電廣播要求中國海警船立即駛離。（海洋委員會海巡署金馬澎分署提供）

台灣淪「最孤立島嶼」 美學者拋保台新戰略 關鍵在華府意願

2026-07-29 06:10
佛奇雖然已在拜登卸任總統前獲得特赦，但共和黨仍對他在疫情期間的表現追究責任，佛奇29日在國會聽證時不斷引用憲法第五修正案拒絕答覆。（歐新社）

參院新冠聽證火爆 佛奇拒答百次 保羅怒批藐視國會

2026-07-30 10:06

超人氣

更多 >
住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他

住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他
蔡崇信結束30年婚姻 前妻吳明華是何人？

蔡崇信結束30年婚姻 前妻吳明華是何人？
婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠

婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠
林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲

林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲
美簽證新規將上路 適用50國 最高要繳2萬美元保證金

美簽證新規將上路 適用50國 最高要繳2萬美元保證金