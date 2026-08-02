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美日聯手干預日圓 近30年首見 貝森特待辦字條曝光

美日聯手干預日圓 近30年首見 貝森特字條「待辦事項」曝光

編譯任中原劉忠勇／綜合報導
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路透7月31日在參加川普政府內閣會議的美國財長貝森特身後拍到，便條紙上寫著「買進...
路透7月31日在參加川普政府內閣會議的美國財長貝森特身後拍到，便條紙上寫著「買進日圓、50億到100億(美元)」。(路透)

日圓日前貶破163日圓兌1美元價位，引來美日聯手干預日圓匯價，這也是1998年以來，美日當局首次聯手進場支撐日圓匯率。日圓貶值雖讓赴日旅遊的民眾都能換到甜甜價，不過，對於國際貿易而言，日圓貶值則有利日本出口競爭力。

英國金融時報7月31日引述知情人士報導，美國財政部同日罕見出手干預日圓匯率。日本共同社8月1日也引述日本政府相關人士報導，日本政府及日銀(日本央行)7月30、31日連兩天採取買進日圓的匯市干預作為。

金融時報引述據熟悉此事的三位人士透露，紐約區聯邦準備銀行執行此事，代表財政部拋售歐元、買進日圓。干預行動透過高盛與摩根史坦利執行。彭博也引述知情人士報導，紐約聯邦準備銀行當天曾要求至少兩家美國大型銀行，查詢日圓兌歐元匯率。日圓兌美元和歐元都升值逾1%。

路透攝影記者7月31日在參加川普政府內閣會議的財長貝森特身後拍到，便條紙上畫線標示「待辦事項」，並寫著「買進日圓、50億到100億(美元)」。貝森特曾對美國「福斯財經」表明，日圓被嚴重低估，匯率過度波動並不健康。

被稱為「日圓先生」的日本財務省財務官三村淳接受日媒訪問時暗示，「據瞭解，(我們)正從美國當局獲得超過純粹精神上支持的支援(即匯率檢查)。(日美當局)彼此的聯絡未曾中斷」。日本財務大臣片山皋月則婉拒置評。

在投資人擔憂中東緊張又升高引發油價上漲，和日本首相高市早苗上周宣布，自明年4月起實現食品消費稅的實質零稅率下，日圓匯率一度逼近164日圓兌1美元。然而，7月31日回升至159以下，市場不禁猜測日本當局出手阻貶日圓。

彭博根據日銀公布的帳戶資料和貨幣經紀商的預測估算，7月30日操作的規模約8.45兆日圓(約536.7億美元)。這可能是日本當局史上最大的單日干預。芝加哥商品交易所集團資料數據顯示，7月30日一連串買進日圓的操作，使日圓交易量創近12年新高。

分析師表示，日本政府任何干預行動，若得不到日銀升息預期之助，將難以對日圓提供持久性的支撐；尤其是市場普遍預期美國聯準會(Fed)未來幾個月內將升息，這將拉高美元。

精華 FAQ

  • 因日圓近期大幅貶值，曾跌破163兌1美元並逼近164，美日當局因此罕見進場支撐匯價，以避免匯率過度波動並穩定市場預期。

  • 報導指出，美方由紐約聯準銀行執行、透過高盛與摩根史坦利操作，日方則連兩天買進日圓；市場也觀察到日圓兌美元與歐元同步升值逾1%。

  • 因為若沒有日本央行升息預期配合，單靠政府干預難以改變基本面；加上市場仍預期Fed未來可能升息，美元走強壓力恐持續壓抑日圓。

財政部 日本 匯率

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