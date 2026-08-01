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又喊卡？川普取消對伊朗攻擊 曝美伊談妥2框架條件

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普7月31日在新澤西機場。（路透）
美國總統川普7月31日在新澤西機場。（路透）

美國總統川普日前才放話美軍「上膛待發」，預告這個周末將痛擊伊朗直到德黑蘭投降為止。不過，川普在美東1日晚間喊卡攻擊行動，稱伊朗及中東多國要求美方收手，因為各方已就一項協議達成共識，包括立即開放荷莫茲海峽，以及終結伊朗核威脅。

川普在自家平台真實社群發文稱，美國已上膛待發，準備對伊朗發動自二戰以來前所未見的軍事行動。

但川普突然話鋒一轉寫道：「儘管如此，我們剛剛接獲伊朗以及其他中東國家的請求，希望我們暫緩任何攻擊。」他說：「因為各方已就一項協議的基本框架達成共識，當中或包括立即、全面且徹底開放荷莫茲海峽，並終結伊朗的核威脅。」

川普表示，基於這項請求，為了全世界未來的利益，同時也為了讓伊朗能成功、繁榮並繼續生存，「我已同意取消這次攻擊，但前提是能迅速達成協議」。

川普強調，「以色列也與我一同作出這項承諾」，各方將開始行動，把事情辦成。

川普7月31日曾放話痛擊伊朗，且華爾街日報引述美國官員稱，川普已下令對伊朗發動新一波空襲，最快這個周末展開且將持續數天，目標打到伊朗投降；還有美國與以色列也傳出策畫對伊朗能源基礎設施發動大規模空襲。

目前伊朗方面尚無任何回應。

精華 FAQ

  • 川普先放話美軍已上膛待發，準備對伊朗發動前所未見的攻擊；但他隨後稱收到伊朗與中東多國請求暫緩，因為各方已就協議基本框架達成共識，所以決定取消。

  • 他指出協議框架可能包括立即、全面且徹底開放荷莫茲海峽，並終結伊朗的核威脅。川普強調，若能迅速達成正式協議，他就願意暫停原定攻擊行動。

  • 川普表示，以色列也與他一同作出承諾，將開始採取行動把事情辦成。另一方面，先前外媒曾報導美國與以色列可能策畫對伊朗能源基礎設施發動空襲，但目前伊朗尚未回應。

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