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烏想攻擊俄飛彈發射器 請川普轉話「讓馬斯克放寬星鏈」

編譯周辰陽／綜合報導
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俄羅斯聖彼得堡當局表示，「野莓」公司當地倉庫7月24日遭烏克蘭無人機攻擊後起火，...
俄羅斯聖彼得堡當局表示，「野莓」公司當地倉庫7月24日遭烏克蘭無人機攻擊後起火，這張手機拍攝的照片可見現場濃煙滾滾。(路透)

「大西洋」雜誌(The Atlantic)報導，烏克蘭總統澤倫斯基7月28日在白宮閉門會談中，請求川普總統讓馬斯克放寬星鏈使用限制，讓烏克蘭以星鏈引導長程無人機，攻擊俄羅斯境內的飛彈發射器。川普表示會考慮並與馬斯克討論，但未說明何時做出決定。

這項提案攸關烏克蘭能否撐過下一個冬天，也涉及美國技術是否可直接用於攻擊俄羅斯本土。俄軍許多飛彈發射器安裝在卡車上，分散於俄羅斯各地。星鏈是烏軍目前鎖定這類機動目標最精準的方式，但馬斯克只准烏方在烏克蘭領土、克里米亞及其他俄占區使用，不准用來攻擊俄羅斯境內目標。

因此，烏克蘭長程無人機目前主要依賴具備人工智慧(AI)導航功能的機載電腦，準確度較低，多半只能攻擊煉油廠和倉庫等大型固定設施。澤倫斯基向川普強調，烏克蘭還必須打擊俄軍用來轟炸城市的彈道飛彈發射陣地。

兩名官員證實，澤倫斯基請求川普取得馬斯克同意，第三名官員也證實。另一名知情人士透露，澤倫斯基訪美時曾要求與馬斯克會面，但遭拒絕。馬斯克與SpaceX均未回應詢問。

一名官員說，川普是否同意，可能取決於他認為這項做法能否加速結束戰爭。如果星鏈能協助烏克蘭迫使俄羅斯總統普亭談判，川普可能支持；若認為會使局勢升級，則可能拒絕。

隨著俄烏戰爭進入第五年，澤倫斯基也警告，俄羅斯今年冬季可能再以飛彈摧毀烏克蘭電網和供暖系統。一名官員說，如果無法攻擊俄羅斯境內的發射器，「我們就不知道該如何撐過這個冬天」。

這項提案也能減少烏克蘭對愛國者攔截彈的需求。華府智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)本周分析，伊朗戰爭已消耗美國約三分之二的愛國者攔截彈庫存，最先進型號可能只剩759枚。澤倫斯基要求美國提供300枚供烏克蘭過冬，但川普尚未答應。

烏克蘭已有攻擊俄羅斯境內目標所需的長程無人機。製造商Fire Point共同創辦人什季勒曼(Denys Shtilerman)認為，配備星鏈的無人機對付俄羅斯彈道飛彈，可能比愛國者攔截彈更有效。他說：「我們不會擊落箭，而是會攻擊射箭的人。」

烏軍已利用配備星鏈的無人機，在境內前線建立寬達數十哩的「殺戮區」，攻擊推進中的俄軍。什季勒曼說，若獲准在俄羅斯境內採取相同做法，可將範圍擴大至500公里；若俄軍擴大攻擊，甚至可延伸到西伯利亞。

馬斯克長期不願讓星鏈直接用於戰爭。烏克蘭無人機計畫主要設計者、前國防部長費多羅夫(Mykhailo Fedorov)原是烏方與馬斯克及SpaceX聯繫的主要窗口，但在7月政府改組時遭解職。

一名與費多羅夫關係密切的人士說，他去職前曾遊說馬斯克及其他美方人士，准許烏軍以星鏈攻擊俄羅斯境內目標。馬斯克曾向他表示，只要「川普說要做」，就有可能實現，但談判在烏克蘭政府改組後中斷。

川普政府也擔心俄羅斯可能做出反應。一名烏克蘭官員說，在烏克蘭領土使用星鏈是一回事，但若在俄羅斯境內使用美國技術，摧毀防空系統和彈道飛彈發射器，則是另一回事，「這是不友善的行為。不知道俄羅斯會如何回應」。

精華 FAQ

  • 他請川普幫忙轉達，希望馬斯克放寬星鏈使用限制，讓烏克蘭能用星鏈導引長程無人機，攻擊俄羅斯境內的飛彈發射器與相關陣地。

  • 因為俄軍飛彈發射器多為機動卡車、分散各地，星鏈能提供最精準的鎖定；若無法使用，只能靠AI導航無人機攻擊大型固定設施，效果較差。

  • 報導指出，川普尚未決定，可能取決於他是否認為此舉能加速結束戰爭；若有助迫使普亭談判，他可能支持，若恐升高衝突則可能拒絕。

川普 馬斯克 俄羅斯

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