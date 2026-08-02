伊戰太耗軍火 美軍將領示警：現有武力不足保護以色列

海軍有兩艘驅逐艦在地中海巡弋，圖為保羅·伊格內修斯號。(美聯社)

伊朗 戰爭開打已超過五個月，華府和德黑蘭的和平談判破裂後局勢岌岌可危，兩國幾乎每天都互相攻擊，高強度軍事行動正迅速消耗美國關鍵防禦武器。據官員透露，北約盟軍最高統帥、美國歐洲司令部指揮官葛林凱維奇上將(Gen. Alexus Grynkewich)本周私下警告五角大廈，稱其海軍力量不足以繼續保護以色列 免受彈道飛彈的攻擊。

華盛頓郵報 報導，海軍驅逐艦多年來一直在東地中海執行防禦以色列的任務。這些艦艇配備了強大的雷達和各種飛彈，擊落伊朗、葉門青年運動(Houthi)射向以色列的飛彈。五角大廈於戰爭初期評估，伊朗彈道飛彈幾乎是由美軍一肩扛下，包括薩德(THAAD)飛彈、從東地中海發射的艦載攔截器等美軍武器的使用頻率，遠高於以色列的防空武器。

歐洲司令部負責協調地中海地區的軍事行動，美國海軍有五艘驅逐艦正部署在西班牙的羅塔(Rota)海軍基地，第六艘預計今年稍晚抵達。但官員表示由於伊朗戰爭的高壓節奏，維修保養問題愈積愈多，葛林凱維奇處境困難。

這些官員表示，葛林凱維奇已向國防部高層發出書面通知，稱如果沒有新的海軍驅逐艦，他將被迫在保衛美國本土和保衛以色列之間做出選擇。一名美國國防官員表示，葛林凱維奇通知符合軍方最高將領過去向五角大廈提出通報的慣例，也就是當他們發現某些華府需要加以考量的風險時，會主動提出警示；該官員稱這種情況也可能發生在各級指揮官為了爭取有限資源與武器而彼此競爭的時候。

一名官員透露，截至7月31日海軍有兩艘驅逐艦在地中海巡弋，分別是保羅·伊格內修斯號(USS Paul Ignatius)與羅斯福號(USS Roosevelt)。羅塔海軍基地的三艘驅逐艦分別是勃克號(USS Arleigh Burke)、巴克利號(USS Bulkeley)和奧斯汀號(USS Oscar Austin)。

這名官員也說在更靠近伊朗的阿拉伯海，另有一支多艘艦艇組成的艦隊，包括兩艘航空母艦布希號(USS George H.W. Bush)與林肯號(USS Abraham Lincoln)，以及至少15艘其他軍艦，其中11艘為驅逐艦。