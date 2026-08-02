我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「奧德賽」在地篇 希臘人怎麼看外國人演希臘英雄

「奧德賽」選角篇 選非裔演海倫 為何惹爭議？

伊戰太耗軍火 美軍將領示警：現有武力不足保護以色列

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
海軍有兩艘驅逐艦在地中海巡弋，圖為保羅·伊格內修斯號。(美聯社)
海軍有兩艘驅逐艦在地中海巡弋，圖為保羅·伊格內修斯號。(美聯社)

伊朗戰爭開打已超過五個月，華府和德黑蘭的和平談判破裂後局勢岌岌可危，兩國幾乎每天都互相攻擊，高強度軍事行動正迅速消耗美國關鍵防禦武器。據官員透露，北約盟軍最高統帥、美國歐洲司令部指揮官葛林凱維奇上將(Gen. Alexus Grynkewich)本周私下警告五角大廈，稱其海軍力量不足以繼續保護以色列免受彈道飛彈的攻擊。

華盛頓郵報報導，海軍驅逐艦多年來一直在東地中海執行防禦以色列的任務。這些艦艇配備了強大的雷達和各種飛彈，擊落伊朗、葉門青年運動(Houthi)射向以色列的飛彈。五角大廈於戰爭初期評估，伊朗彈道飛彈幾乎是由美軍一肩扛下，包括薩德(THAAD)飛彈、從東地中海發射的艦載攔截器等美軍武器的使用頻率，遠高於以色列的防空武器。

歐洲司令部負責協調地中海地區的軍事行動，美國海軍有五艘驅逐艦正部署在西班牙的羅塔(Rota)海軍基地，第六艘預計今年稍晚抵達。但官員表示由於伊朗戰爭的高壓節奏，維修保養問題愈積愈多，葛林凱維奇處境困難。

這些官員表示，葛林凱維奇已向國防部高層發出書面通知，稱如果沒有新的海軍驅逐艦，他將被迫在保衛美國本土和保衛以色列之間做出選擇。一名美國國防官員表示，葛林凱維奇通知符合軍方最高將領過去向五角大廈提出通報的慣例，也就是當他們發現某些華府需要加以考量的風險時，會主動提出警示；該官員稱這種情況也可能發生在各級指揮官為了爭取有限資源與武器而彼此競爭的時候。

一名官員透露，截至7月31日海軍有兩艘驅逐艦在地中海巡弋，分別是保羅·伊格內修斯號(USS Paul Ignatius)與羅斯福號(USS Roosevelt)。羅塔海軍基地的三艘驅逐艦分別是勃克號(USS Arleigh Burke)、巴克利號(USS Bulkeley)和奧斯汀號(USS Oscar Austin)。

這名官員也說在更靠近伊朗的阿拉伯海，另有一支多艘艦艇組成的艦隊，包括兩艘航空母艦布希號(USS George H.W. Bush)與林肯號(USS Abraham Lincoln)，以及至少15艘其他軍艦，其中11艘為驅逐艦。

精華 FAQ

  • 因為伊朗戰爭與相關攻防持續5個多月，美軍驅逐艦和攔截飛彈被大量使用，維修與補給壓力增加，使可用海軍戰力逐漸吃緊。

  • 五角大廈評估，THAAD飛彈與東地中海艦載攔截器等武器使用頻率極高，遠超以色列自身防空系統，導致美軍關鍵防禦庫存快速下降。

  • 截至7月31日，地中海有2艘驅逐艦，西班牙羅塔基地有3艘驅逐艦，阿拉伯海則有2艘航母與至少15艘軍艦，其中11艘是驅逐艦。

以色列 伊朗 華盛頓郵報

上一則

機場移民逮捕增 約翰霍普金斯大學喀麥隆籍研究員遭拘留3天

下一則

移民速審 缺席暴增…驅逐出境人數創新高

延伸閱讀

美暫停空襲伊朗傳因飛彈庫存下降 川普否認武器短缺

美暫停空襲伊朗傳因飛彈庫存下降 川普否認武器短缺
川普抨擊盟友代價 歐洲拒挺荷莫茲聯合巡邏隊 要求持久停火再談

川普抨擊盟友代價 歐洲拒挺荷莫茲聯合巡邏隊 要求持久停火再談
伊朗飛彈突襲美軍基地 美沙聯手反擊 多戰線升溫

伊朗飛彈突襲美軍基地 美沙聯手反擊 多戰線升溫
紐時爆美軍傷亡後 五角大廈才認被3次攻擊

紐時爆美軍傷亡後 五角大廈才認被3次攻擊

熱門新聞

川普總統24日於華府出席白宮記者協會晚宴。(美聯社)

川普為何深夜突喊停對伊朗大規模作戰？紐時曝光原因

2026-07-25 20:23
以合法管道移民美國的180萬人，在川普總統二度執政之後遭到剝奪合法身分。（美聯社）

川普執政180萬移民遭剝奪合法身分 學者憂美重返白人國家

2026-07-30 12:00
美國陸軍26日證實，7月中旬首度在海上測試神秘的新型電戰系統「眾神之鎚」。（截自美國太空司令部在X的照片）

川普「眾神之鎚」要讓習近平戰時失明？美軍海上首測新電戰系統結果曝

2026-07-30 03:45
華爾街日報30日獨家報導，川普政府正考慮對國際學生畢業後申請留美工作資格加收10萬美元費用。(路透)

國際生畢業留美工作 川普政府研議加收10萬美元

2026-07-30 13:48
4艘中國海警船8日上午侵擾金門水域，台灣海巡巡防艇一對一併航監控，全程蒐證，並透過中、英文無線電廣播要求中國海警船立即駛離。（海洋委員會海巡署金馬澎分署提供）

台灣淪「最孤立島嶼」 美學者拋保台新戰略 關鍵在華府意願

2026-07-29 06:10
佛奇雖然已在拜登卸任總統前獲得特赦，但共和黨仍對他在疫情期間的表現追究責任，佛奇29日在國會聽證時不斷引用憲法第五修正案拒絕答覆。（歐新社）

參院新冠聽證火爆 佛奇拒答百次 保羅怒批藐視國會

2026-07-30 10:06

超人氣

更多 >
住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他

住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他
林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲

林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲
蔡崇信結束30年婚姻 前妻吳明華是何人？

蔡崇信結束30年婚姻 前妻吳明華是何人？
婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠

婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠
愈長大愈愛獨處 12星座「最耐孤獨」排行榜 第1名不社交也沒差

愈長大愈愛獨處 12星座「最耐孤獨」排行榜 第1名不社交也沒差