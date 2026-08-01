加薩衝突達協議？川普稱哈瑪斯繳械、以撤軍 遭打臉

川普總統宣布哈瑪斯同意解除武裝，但以色列尚未表態。哈瑪斯也聲稱，在以軍撤出加薩之前，不會解除武裝。（路透）

川普 總統7月30日在自創社媒真實社群發文宣布，「和平理事會」（BoP）已就巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 及加薩 所有其他武裝團體全面解除武裝，達成歷史性協議，這是加薩邁向持久和平與安全的重大一步。但以色列總理內唐亞胡在公開場合保持沉默，尚未對此置評。

內唐亞胡未回應 哈瑪斯：以撤軍前不會解除武裝

川普在該發文寫道，該協議是邁向由「新的巴勒斯坦政府」治理加薩的關鍵一步，該政府將與（美國主導的）和平理事會密切合作；與此同時，以色列將獲得應有的安全保障，加薩也不會再被當作發動恐攻的基地。

川普在文中指稱，這是落實他加薩20點和平計畫的重大里程碑，該協議將按審慎規畫的多個階段執行。

隨著完成解除武裝的工作，以軍將撤離加薩，「國際維穩部隊」（ISF）將與新的巴勒斯坦警察合作，負起維護加薩及其居民與鄰國安全的責任。

川普還指稱，一年前加薩還深陷戰火及人道危機，巴勒斯坦武裝團體綁架的人質也遭殘酷囚禁，如今雖已取得歷史性進展，但仍有許多工作要做。他感謝埃及、卡達和土耳其等調解方所做的重要努力，尤其感謝他麾下傑出的團隊，以不懈努力促成此一歷史性突破。

川普說，根據該協議，加薩最終將交由一個為巴勒斯坦人民服務的新政府掌管，絕不允許2023年10月7日來自加薩的威脅（即哈瑪斯襲擊以色列，引爆加薩戰爭）死灰復燃。

川普並自豪地寫道，「這項令人驚嘆的進展，所有人都曾說，這絕不可能實現！」

一位美國官員7月30日表示，以色列雖高度懷疑哈瑪斯是否會解除武裝，但「我們非常有信心，以色列會遵守該協議。要是他們沒做到，川普總統顯然會非常非常失望」。

一位以色列官員則表示，在川普7月30日在真實社群發文宣布前，以方就已拒絕一項相關提案；以方要求哈瑪斯全面解除武裝，包含移除加薩境內的武器，並將加薩徹底去軍事化，這是任何進程展開的前提條件；目前所談的15點文件，並未對以方的要求給予讓人滿意的回應，以方已表達反對意見。

哈瑪斯談判團隊成員哈麥德也表明，在以色列撤出加薩之前，「我們不會採取任何跟解除武裝有關的行動」。一位哈瑪斯官員說，該協議只是草案，而根據該草案，重型武器只能由巴勒斯坦政府保管和控制，不得移交以色列。

加薩官員7月31日對有線電視新聞網（CNN）表示，直到當天，以軍仍在攻擊北、南加薩，造成幾名當地居民受傷，且自去年10月美國斡旋的以哈停火協議生效以來，加薩居民幾乎每天都遭以軍轟炸。