哈瑪斯真裁軍？以色列大選前難讓步 協議執行挑戰重重

哈瑪斯2023年10月7日突襲攻擊以色列，到今年7月初滿1000天。圖為以色列全國各地舉行悼念活動。(美聯社)

去年10月由美國主導斡旋的加薩 停火協議，首先執行以色列 與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯 (Hamas)交換人質與囚犯，接著第二階段應為哈瑪斯解除武裝、以色列撤軍、國際部隊進駐，但進度停滯已久。哈瑪斯7月31日表示，將根據美國總統川普宣布的協議開始解除武裝，不過各界認為協議執行仍挑戰重重。

美聯社報導，川普發文宣布最新協議將依照精心安排的階段計畫來執行，「隨著解除武裝完成，以色列軍隊將撤出，國際穩定部隊將與一支新的巴勒斯坦警察部隊合作，負責確保加薩居民及其鄰國的安全。」

美聯社取得並核實的協議副本顯示，川普主導成立的加薩國家行政委員會(National Committee for the Administration of Gaza)」抵達加薩後，將接收哈瑪斯控制的警察部隊所持有之全部武器。由於移交時間取決於其他步驟，目前尚不清楚具體時間。

巴勒斯坦委員會抵達加薩以及國際部隊部署完畢後，將啟動重型武器、軍事生產設施、隧道拆除程序，此程序將視以色列撤軍進度來推進。同樣由川普設立、旨在監督加薩停火的和平委員會(Board of Peace)一位官員表示，移交重型武器、拆除哈瑪斯地道和其他基礎建設的過程可能需要200到350天，美聯社取得的協議中並未出現此時間表。

哈瑪斯31日表示，放下重型武器的前提是建立巴勒斯坦國，而以色列堅決反對此條件。解除武裝對哈瑪斯可說是翻天覆地的變化，因該組織的創始章程便是呼籲武裝抵抗以色列，其武器庫便是推行組織目標的核心。

以色列官方尚未評論此協議，但似乎不太可能在10月大選前大量撤軍或做出其他讓步，英國智庫「皇家國際事務研究所」(Chatham House)中東及北非計畫副研究員奎廉(Neil Quilliam)表示，不管是哈瑪斯真正解除武裝或以色列從加薩撤軍，人們的預期都很低。「選舉陰影籠罩著內唐亞胡總理，加上幾位內閣部長和反對派領導人已經勸他不要繼續推進這項協議，我認為他明白執行協議很可能會斷送他的連任機會。」

哈瑪斯2023年10月7日突襲攻擊以色列，到今年7月初滿1000天。圖為以色列全國各地舉行悼念活動。(歐新社)

哈瑪斯2023年10月7日突襲攻擊以色列，到今年7月初滿1000天。圖為以色列全國各地舉行悼念活動。(路透)