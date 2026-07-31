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美國進場干預日圓？貝森特待辦清單曝光：擬買進50億至100億

編譯梁采蘩／即時報導
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川普7月31日在大衛營舉行內閣會議。財政部長貝森特的「待辦事項」清單意外曝光，內...
川普7月31日在大衛營舉行內閣會議。財政部長貝森特的「待辦事項」清單意外曝光，內容顯示他正考慮由美國買進價值50億至100億美元的日圓。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：路透照片意外曝光貝森特待辦清單，寫著考慮買進50億至100億美元日圓。
  • 重點二：消息傳出前兩小時，路透已引述知情人士稱美國可能介入日圓市場。
  • 重點三：日本31日先行出手支撐日圓，美國財政部則自2011年後未再干預。

川普總統（Donald Trump）7月31日在大衛營舉行內閣會議。路透在會議上拍攝的照片，意外讓財政部貝森特（Scott Bessent）的「待辦事項」清單曝光，內容顯示他正考慮由美國買進價值50億至100億美元的日圓。

路透指出，這張照片攝於大衛營內閣會議開放媒體採訪的時段，從貝森特後方拍下。便箋上寫著畫有底線的「待辦事項」，下方則是「買進50億至100億美元日圓（JPY）」。

便箋上沒有其他文字，上方擺著貝森特的名牌。照片拍攝時間為美東時間7月31日上午11時33分。

財政部發言人未立即回應路透的置評要求，包括便箋內容，以及財政部31日是否已進場支撐日圓匯價。31日上午稍早、大約在照片拍攝前兩小時，路透引述一名知情人士報導，美國財政部已通知多家銀行，當天可能干預日圓市場。

日本當局31日稍早已在東京出手支撐日圓，帶動日圓在上午交易時段大幅升值。31日傍晚，日圓似乎再度明顯升值。倫敦證券交易所集團（LSEG）數據顯示，台灣時間8月1日凌晨4時14分左右，每美元可兌約158.9日圓，接近凌晨5時約157.6日圓，日圓升值約0.8%。

美國財政部自2011年以來，未曾進場支撐日圓。當年日本遭逢毀滅性強震與海嘯後，美國與其他七大工業國集團（G7）成員採取聯合干預行動。

華盛頓郵報報導，過去媒體通常不得進入大衛營，採訪31日內閣會議的記者也被要求把手機留在會議室外，因為會議地點屬於保密資訊設施。不過，白宮允許多個平台直播會議，攝影記者也獲准拍照。川普與白宮官員表示，這是首次從大衛營轉播內閣會議。

精華 FAQ

  • 路透拍到的便箋標示「待辦事項」，下方寫著「買進50億至100億美元日圓（JPY）」。照片中便箋沒有其他文字，且放在貝森特名牌上方。

  • 報導只顯示美方可能考慮或準備介入，財政部發言人並未立即證實便箋內容，也未確認31日是否已實際進場支撐日圓匯價。

  • 日本31日稍早先在東京出手支撐日圓，帶動日圓升值；之後市場又傳出美國可能干預，日圓尾盤再度走強，顯示匯市對介入預期相當敏感。

財政部 川普 貝森特

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