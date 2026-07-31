川普稱哈瑪斯同意全面解除武裝 以色列態度保留

以色列總理內唐亞胡(左)2025年12月29日在佛州與川普總統見面。(美聯社)

美國總統川普 表示，斡旋方與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯 （Hamas）領導人30日於開羅進行的會談，已促成加薩分階段解除武裝達成協議。

但一名哈瑪斯官員稱該協議僅為草案；美國官員也表示，以色列 對哈瑪斯是否會交出武器持懷疑態度。

路透報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）30日發文表示：「今天，和平理事會（Board of Peace）就哈瑪斯及加薩所有其他武裝團體全面解除武裝達成歷史性協議。這是邁向持久和平與安全的重要一步。」

川普表示，這項協議是邁向由新巴勒斯坦政府治理加薩的關鍵一步，而該政府將與所謂的和平理事會（Board of Peace）密切合作。他說：「與此同時，以色列將獲得應有的安全保障，加薩也不會再被當作恐怖攻擊的基地。」

以色列駐華盛頓大使館尚未立即回應對川普這項宣布置評的請求。

一名哈瑪斯消息人士告訴路透，這份「協議草案」規定，重型武器只能由巴勒斯坦政府保管與控制，且這些武器不得移交給以色列。

哈瑪斯談判團隊成員哈麥德（Ghazi Hamad）告訴半島電視台（Al Jazeera）：「在以色列撤出加薩走廊之前，我們不會採取任何與解除武裝有關的行動。」

一名美國官員30告訴媒體，以色列「高度懷疑哈瑪斯是否會解除武裝」。

這名美國官員表示：「我們非常有信心他們會遵守協議。如果他們沒有做到，川普總統顯然會非常、非常失望。」

關於整個過程需要耗時多久也引發疑問。和平理事會一名官員估計需要200至320天，但一名美國官員淡化了這項預估。

一名不願具名的以色列官員表示，早在川普宣布之前，以色列就已經拒絕一項提案。

這名官員30稍早表示：「以色列要求哈瑪斯全面解除武裝，包括移除加薩境內的武器，並將加薩走廊徹底去軍事化，這是任何進程展開的先決條件。」

「目前所談的15點文件未對這些要求提供令人滿意的回應，以色列已表達反對意見。」