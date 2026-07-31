美多州水務系統遭駭 疑與伊朗有關 官方籲業者斷網

美國多州水務系統遭駭客入侵。示意圖。（路透資訊照）

美國網路安全和基礎設施安全局（CISA）30日警告，駭客針對用於維護和控制供水與廢水系統技術的事件大幅增加，這類系統的營運商應盡快切斷網際網路連線。

路透報導，明尼蘇達州 資訊科技（IT）部門兩天前表示，州內30多座社區水務系統在26日和27日遭到「協同網路攻擊」。

聯邦調查局（FBI ）30日晚間在聲明中說，至少7個州的供水和廢水公用事業公司向局內通報相關事件，其中部分網攻行動影響水務運作，包括造成水壓降低與淹水等。

「紐約時報」30日報導，檢視此事的美國官員和調查人員認為，明尼蘇達州網攻事件很可能是與伊朗 有關的駭客所為。伊朗政府代表未立即回應置評請求。

美國與伊朗近日戰事升溫，互有飛彈攻擊，雙方也持續互嗆升高破壞行動。

美伊戰爭前即已出現伊朗相關駭客鎖定美國水務設施的活動，此外，多個團體對美國國內組織發動一連串網路攻擊，引發關注，包括醫療服務公司史賽克（Stryker）和洛杉磯郡大都會交通運輸局（Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority）3月遭駭。

白宮將明尼蘇達州網攻事件相關提問轉交FBI。FBI未立即就伊朗疑似涉案一事回應置評請求。

明尼蘇達州和地方官員表示，明尼蘇達州網攻事件並未威脅到用水安全，但部分系統因此暫時下線，需要人工重設。

美國網路安全和基礎設施安全局30日警告，部分案件顯示駭客變更密碼，造成營運商無法登入，駭客還切斷特定裝置與網路連線，導致有關當局「發布煮沸用水通知以及持續人工操作」。