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伊戰難收尾、白宮內部沒共識 川普飆罵幕僚

編譯盧思綸／綜合報導
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一名伊朗女子27日走過德黑蘭一棟建築物前方，建物上看板繪有川普總統被多手勒住脖子...
一名伊朗女子27日走過德黑蘭一棟建築物前方，建物上看板繪有川普總統被多手勒住脖子。(路透)

國家廣播公司(NBC)30日報導，川普總統上周開會時對幕僚大發雷霆，主因是不滿他們提出的對伊軍事選項且內部無法達成共識。

一名官員說，川普雖在公開場合表現對戰局的進展感到滿意，但他與高階幕僚其實都不滿意目前的僵局，且幕僚間至今仍無法就下一步達成共識。

對此，白宮發言人李維特駁斥為子虛烏有。她稱川普擁有一支他信任的優秀團隊，其中每個成員都知道，最終決策者是川普。

上述官員還說，川普政府缺乏明確的戰爭目標，究竟是阻止伊朗擁核、確保荷莫茲海峽暢通或摧毀伊朗的飛彈及無人機計畫？才導致如何收尾變得困難；美軍一直在為重啟大規模攻勢做準備，卻尚未接到明確指示；「我們已取得一連串戰術上的勝利，但在缺乏明確的政策指引，且這場戰爭到底何去何從仍懸而未決下，我們正面臨戰略上的失敗」。

一名近來和川普交談的政治盟友則指稱，川普感到「震怒」；「我想他沒料到，要伊朗人同意(與美國)達成(終戰)協議竟如此困難，且對戰爭將持續多久、該採取什麼作為才能走向終戰並沒有真正的策略」。這名川普盟友強調，川普原本無意讓戰事長期化。

對此，五角大廈發言人帕內爾(Sean Parnell)聲明，本部蓄勢待發，隨時準備在接獲總統指示後立即執行；國防部長赫塞斯、中央司令部司令古柏及參謀首長聯席會議主席凱恩，在對伊朗的軍事行動上，無論於任務、戰略及決心均團結一致。

精華 FAQ

  • 報導指川普不滿幕僚提出的對伊軍事選項，且內部始終無法對下一步形成共識，因此在上周會議中情緒失控，對幕僚發火。

  • 最大難題是缺乏明確戰爭目標，究竟要阻止伊朗擁核、維持荷莫茲海峽暢通，或摧毀其飛彈與無人機計畫，都沒有清楚定案。

  • 五角大廈發言人表示部隊已蓄勢待發，只要總統下令就能立即執行；並稱國防部長、中央司令部與參謀首長在任務、戰略與決心上團結一致。

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