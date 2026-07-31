「重拳出擊」突破僵局？美軍擬連轟伊14天

華爾街日報29日引述知情人士報導，美國在中東地區最高軍事指揮官、中央司令部司令古柏(Brad Cooper)準備對伊朗 發動懲罰性空襲的「重拳出擊」，可能持續兩周。

有軍事專家主張，只靠空中力量無法贏得戰爭，美軍此前規模較小的報復性空襲，也幾乎未能阻止伊朗威脅通過荷莫茲海峽 的船舶和空襲區域內美軍基地。

古柏則認為，只要持續夠久，仍可重創伊朗；若想讓軍事行動奏效，就必須加大空襲力道，以大幅削弱伊朗的飛彈威脅，打破僵局。

川普 總統2月還在考慮是否對伊朗開戰時，古柏就估計可能需六周或更久才能完成軍事行動。美國與以色列2月底聯手對伊朗開戰，但3月底川普就開始失去耐心，因此實際留給古柏的時間更短。

瞭解古柏想法的人士說，古柏3月21日曾估計，仍需約20天才能完成軍事行動；但一架美軍F-15E戰機4月3日在伊朗西南部上空被擊落，這起事件也成為川普決定停火、且幾天後美伊達成停火協議的主因之一。

消息還說，古柏準備的方案是大幅升高戰事，超越此前對伊朗的以牙還牙、以眼還眼式空襲；該方案也是他提出的一系列選項之一。他認為，只要削弱伊朗的攻擊能力，就能減少美國對「愛國者」攔截飛彈的需求。

有知情人士指稱，在說明此一重拳出擊方案後，古柏獲得國防部長赫塞斯的支持。政府內外的懷疑論者則認為，美軍雖在這場戰爭的第一個月，重創伊朗的地下飛彈部隊及工廠，但伊朗從地下設施挖出飛彈發射器後恢復攻擊。

根據情報部門研判，伊朗飛彈部隊並未被完全摧毀。川普6月初接受國家廣播公司(NBC)「會晤新聞界」節目專訪時聲稱，伊朗可能還剩下約兩成的飛彈；但有分析家的估計更多。