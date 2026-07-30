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川普、內唐亞胡白宮密談拋對付伊朗3方案 涉封鎖伊朗陸路

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普（右）與以色列總理內唐亞胡（左）去年12月底在佛州會晤。（路透）
美國總統川普（右）與以色列總理內唐亞胡（左）去年12月底在佛州會晤。（路透）

美國總統川普與以色列總理內唐亞胡28日在白宮密談，紐約郵報29日引述多名以色列高層透露，會中提出結束伊朗戰爭的新構想、關注「3大選向」，分別是鎖定伊朗外長阿拉奇進行談判達成有利協議、切斷伊朗陸路貿易加大經濟施壓；或者若美軍提出要求，以色列願意加入擴大對伊朗的軍事行動。

一名白宮官員回應紐約郵報、談及切斷伊朗陸路貿易可能性時表示，「三軍統帥掌握所有可能選項」。

一名參與川內密談的以色列官員形容，有別於以往談笑風生的氛圍，這次談話極其嚴肅，偏向理性思辨。另一名以色列高層稱，內唐亞胡並未告訴川普該選哪條路，川普也尚未做出最終決定，並補充這次會談的價值在於提出一些新構想。

在外交路線方面，以色列認為，伊朗內部有一人較願意與美國進行公平談判，即外長阿拉奇。這名官員形容阿拉奇雖然抱持伊斯蘭主義意識形態，但仍是一名「現實主義者」，深知持續制裁將使政權受苦。

這名高層表示，為達成目標，美以必須從多方面加大對德黑蘭施壓，其中經濟手段可能最具效果。他說：「有些剝奪伊朗物資供應的方法從未嘗試過，可以一面不斷加壓，一面繼續談判。」

其中一項構想，是切斷所有進出伊朗的陸路通道，讓伊朗與全球貿易隔絕，把海上封鎖延伸至陸地。這名官員強調，無須派遣地面部隊也能執行，「例如禁止任何卡車進入，切斷伊朗境內供應線。這種做法過去從未嘗試」。

除此之外，這名以色列高層透露，若美國決定擴大軍事行動，只要提出要求，以色列願意加入；即使美國沒有要求，只要德黑蘭再次攻擊以色列，以方仍將採取行動。

報導稱，內唐亞胡也提出一些「提高伊朗政權垮台可能性」的方法。

精華 FAQ

  • 會中聚焦3個方向：一是鎖定伊朗外長阿拉奇進行談判，爭取有利協議；二是切斷伊朗陸路貿易、加大經濟壓力；三是若美軍擴大行動，以色列可加入軍事行動。

  • 以方認為這可把海上封鎖延伸到陸地，讓伊朗與外界貿易隔絕，進一步掐住供應線。官員強調，不必派地面部隊也能執行，屬於過去未曾嘗試的高壓手段。

  • 報導指出，川普尚未做出最終決定，但白宮表示所有選項都在考慮內。若美國決定擴大軍事行動，以色列願意配合；若德黑蘭再攻擊以色列，以方也會自行回應。

內唐亞胡 伊朗 川普

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