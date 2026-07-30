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伊朗飛彈突襲美軍基地 美沙聯手反擊 多戰線升溫

記者顏伶如／綜合報導
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伊朗在川普總統與以色列總理內唐亞胡會談之際，再度用導彈對美軍基地發動攻擊。（美聯...
伊朗在川普總統與以色列總理內唐亞胡會談之際，再度用導彈對美軍基地發動攻擊。（美聯社）

美伊戰爭經歷幾天的平靜之後，多個戰線衝突升溫，升級到全面對戰的風險隨之提高。伊朗29日對位於約旦的美軍基地發射多枚飛彈，美國中央司令部（U.S. Central Command）29日晚間在社群媒體發文表示，為了回應德黑蘭對駐中東美軍發動的攻擊，美國對伊朗境內目標已發動最新一波空襲。

川普報復空襲伊朗境內目標

對於伊朗的襲擊，川普總統矢言會狠狠的回擊，美伊緊張情勢再度升高。（美聯社）
對於伊朗的襲擊，川普總統矢言會狠狠的回擊，美伊緊張情勢再度升高。（美聯社）

美國與沙烏地阿拉伯聯手打擊伊拉克境內由德黑蘭支持的民兵組織，造成至少20名民兵與6名伊朗顧問死亡。另據英國海事安全公司Ambrey指出，埃及達米艾塔港口(Damietta)有兩艘天然氣船隻受到無人機襲擊而起火，但不清楚是誰對美國船公司擁有的浮動儲油輪與另一艘希臘油輪發動攻擊。

美聯社分析，目前情勢凸顯了要結束這場歷時五個月的戰火並不容易，美伊戰爭震撼全球經濟，美國民眾對於這場戰爭逐漸感到厭惡；美國因為美伊戰爭而進一步消耗原本就已減少的精密彈藥庫存，美國需要有這些彈藥才能保護美軍基地與盟友。

埃及是美國親密盟友及區域調解人，同時也是中東地區少數在戰爭期間免於直接受到軍事行動波及的國家之一。如果埃及真的遭受伊朗或其盟友攻擊，代表戰爭衝突明顯擴大。

川普29日在橢圓形辦公室被媒體問到伊朗是否應對天然氣船隻遇襲事件負責時答道：「他們沒有新把戲。」川普說：「這一切都會收拾乾淨。」

川普說：「我們將對他們做出痛擊，因為現在輪到我們回手了。他們知道時候到了，正在哀求我們不要出手。」

緊張氣氛再次升高，國際油價基準布倫特(Brent)原油29日上漲7.3％，來到每桶88.09元。川普總統周末期間突然宣布美軍暫停打擊，使得布倫特原油本周稍早大幅下跌。史坦普500指數(S&P 500)交易最後一小時出現劇烈波動，最終以下跌1.5%坐收。道瓊工業平均指數下跌1153點，跌幅約 2.2%，那斯達克綜合指數下挫1.7%，比上個月創下的歷史新高下跌約9.8%。

伊朗革命衛隊(Revolutionary Guard)透過伊朗官媒「伊朗通訊社」(IRNA)發表聲明表示，對美軍位於中東地區的軍事樞紐、約旦穆瓦法克薩爾提空軍基地(Muwaffaq Salti Air Base)發射彈道飛彈。

約旦軍方則說，成功攔截並摧毀五枚伊朗飛彈。目前尚無人員傷亡或損失報告。

美國軍方隨後宣布，美國與沙烏地阿拉伯戰鬥機對伊拉克東部多個後勤、武器據點展開攻擊。沙烏地阿拉伯譴責伊拉克民兵組織過去兩天對沙國石油設施發射無人機。

精華 FAQ

  • 伊朗革命衛隊對約旦的美軍穆瓦法克薩爾提空軍基地發射彈道飛彈，雖然約旦攔截成功，但這代表戰火已直接逼近美軍前線基地，衝突明顯升級。

  • 美軍隨後空襲伊朗境內目標，並與沙烏地阿拉伯聯手打擊伊拉克東部多個民兵據點，造成至少20名民兵與6名伊朗顧問死亡，展現強硬回應。

  • 緊張局勢推升布倫特原油漲至每桶88.09元，S&P 500與道瓊也大幅下跌，顯示投資人擔心衝突擴大將進一步衝擊全球能源供應與經濟。

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