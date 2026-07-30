打破川習會承諾？伊朗將接收400套中製肩射飛彈 中企中介

拉脫維亞舉行的演習中，士兵正使用「肩射式防空飛彈發射系統」。(美聯社)

美伊戰火持續之際，路透29日引述三名知情人士報導，伊朗 預計在數周內接收首批最多400套中國製的「肩射式防空飛彈發射系統」(Man-Portable Air-Defence System，MANPADS)，採購案金額約6000至7000萬美元，是伊朗自戰事爆發以來，強化短程防空能力的已知大型採購案之一。

川普總統日前才表示，中國國家主席習近平 在5月北京「川習會 」時曾承諾，「無論在什麼情況下，他都不會給或賣伊朗武器」，且這項表態也涵蓋中國企業。

路透報導，這筆合約涵蓋300至400套中製「人攜式防空系統」，包括前衛12(QW-12)及飛弩16(FN-16)型飛彈。消息人士表示，交易由總部位於香港的中青寶上國際投資有限公司簽署，該公司在伊朗與中國供應商間扮演中介角色。

截至目前，伊朗尚未回應此事。

中國外交部則表示，相關報導「完全沒有根據」，並稱中國始終致力於推動和平、促進衝突結束。中青寶上國際投資公司的母公司、位於北京的中青寶上集團，也未回覆相關消息。

消息人士表示，儘管協議已簽署，實際交付時間、數量及其他執行細節仍可能調整。根據雙方商定計畫，設備初步交貨預計從新疆烏魯木齊出發，再經巴基斯坦轉運至伊朗。對此，巴基斯坦軍方公共關係部門表示，有關巴基斯坦參與中國向伊朗供應防空武器的說法「完全是捏造且錯誤的」。

路透指出，美國與以色列過去數月攻擊伊朗境內與飛彈、無人機及防空計畫相關設施，伊朗則以彈道飛彈及無人機反擊。這場衝突暴露伊朗在保護軍事基地及戰略基礎設施方面的能力缺口。數百套人攜式防空系統若完成交付，將擴大伊朗短程防空武器庫存。

一名委內瑞拉士兵使用俄羅斯製造的「肩射式防空飛彈發射系統」發射飛彈。(路透檔案照