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打破川習會承諾？伊朗將接收400套中製肩射飛彈 中企中介

記者謝守真／綜合報導
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拉脫維亞舉行的演習中，士兵正使用「肩射式防空飛彈發射系統」。(美聯社)
拉脫維亞舉行的演習中，士兵正使用「肩射式防空飛彈發射系統」。(美聯社)

美伊戰火持續之際，路透29日引述三名知情人士報導，伊朗預計在數周內接收首批最多400套中國製的「肩射式防空飛彈發射系統」(Man-Portable Air-Defence System，MANPADS)，採購案金額約6000至7000萬美元，是伊朗自戰事爆發以來，強化短程防空能力的已知大型採購案之一。

川普總統日前才表示，中國國家主席習近平在5月北京「川習會」時曾承諾，「無論在什麼情況下，他都不會給或賣伊朗武器」，且這項表態也涵蓋中國企業。

路透報導，這筆合約涵蓋300至400套中製「人攜式防空系統」，包括前衛12(QW-12)及飛弩16(FN-16)型飛彈。消息人士表示，交易由總部位於香港的中青寶上國際投資有限公司簽署，該公司在伊朗與中國供應商間扮演中介角色。

截至目前，伊朗尚未回應此事。

中國外交部則表示，相關報導「完全沒有根據」，並稱中國始終致力於推動和平、促進衝突結束。中青寶上國際投資公司的母公司、位於北京的中青寶上集團，也未回覆相關消息。

消息人士表示，儘管協議已簽署，實際交付時間、數量及其他執行細節仍可能調整。根據雙方商定計畫，設備初步交貨預計從新疆烏魯木齊出發，再經巴基斯坦轉運至伊朗。對此，巴基斯坦軍方公共關係部門表示，有關巴基斯坦參與中國向伊朗供應防空武器的說法「完全是捏造且錯誤的」。

路透指出，美國與以色列過去數月攻擊伊朗境內與飛彈、無人機及防空計畫相關設施，伊朗則以彈道飛彈及無人機反擊。這場衝突暴露伊朗在保護軍事基地及戰略基礎設施方面的能力缺口。數百套人攜式防空系統若完成交付，將擴大伊朗短程防空武器庫存。

一名委內瑞拉士兵使用俄羅斯製造的「肩射式防空飛彈發射系統」發射飛彈。(路透檔案照
一名委內瑞拉士兵使用俄羅斯製造的「肩射式防空飛彈發射系統」發射飛彈。(路透檔案照

精華 FAQ

  • 報導指出，伊朗預計接收的是最多400套中製人攜式防空飛彈發射系統，屬於肩射式防空武器，可用來補強短程防空能力，涵蓋前衛12與飛弩16等型號。

  • 消息人士稱，合約金額約6000萬至7000萬美元，數量介於300至400套之間，並由總部在香港的中青寶上國際投資有限公司在伊朗與中國供應商之間擔任中介。

  • 中國外交部稱相關報導完全沒有根據，強調致力於促進和平；巴基斯坦軍方則否認參與中國向伊朗供應防空武器，指相關說法完全是捏造且錯誤。

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