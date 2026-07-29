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伊朗打破4天停火 彈襲美軍約旦基地 向川普傳遞1訊息

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伊朗打破4天停火 彈襲美軍約旦基地 向川普傳遞1訊息

編譯盧思綸／即時報導
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伊朗首都德蘭街頭24日在阿札迪廣場展示短程彈道飛彈「真主之劍」。（歐新社）
伊朗首都德蘭街頭24日在阿札迪廣場展示短程彈道飛彈「真主之劍」。（歐新社）

半島電視台報導，美國總統川普28日會晤以色列總理內唐亞胡之際，伊朗突然打破連續4天停火，發射彈道飛彈攻擊美軍駐約旦基地，且在荷莫茲海峽襲擊3艘船舶，並拒絕阿曼提出的海峽管理方案。半島電視台駐德黑蘭記者塞爾達爾指出，伊朗這波攻勢較像先制出擊，而非回應美方行動，勢必衝擊調停努力。

美伊來回互轟13天後，川普在7月24日叫停行動，並稱雙方正進行「良好會談」，德黑蘭也暫時收手；不過，美國中央司令部28日證實，伊朗無預警向美軍駐約旦一處基地發射多枚彈道飛彈，全數遭到攔截，美軍將持續保持警戒，並處於高度備戰狀態。川普先前已警告，若談判停滯將恢復空襲，伊朗則否認尋求重啟對美談判。

這個時機正值內唐亞胡拜訪白宮，半島電視台記者費雪（Alan Fisher）指出，這是德黑蘭向川普傳遞訊息，表明任何討論都必須讓伊朗參與。外媒先前報導，內唐亞胡非常希望與川普討論「鎬山」的問題，認為伊朗在該處興建另一座核設施。

中東研究所資深研究員坎貝爾表示，德黑蘭試圖藉由最新一波行動「重新掌握主導權與動能」。他說：「伊朗一直懷疑美國歷來暫停攻勢都是為下階段的暴力衝突做準備，因此很可能認為，美國這次暫停也是如此。」

精華 FAQ

  • 報導指出，伊朗選在川普會晤內唐亞胡時出手，像是刻意向美方傳遞訊息，表明任何談判都不能排除伊朗參與，也可能是在重新掌握主導權與談判動能。

  • 伊朗向美軍駐約旦基地發射多枚彈道飛彈，並在荷莫茲海峽襲擊3艘船舶；雖然飛彈全數遭攔截，但美軍仍升高警戒，調停與降溫努力也可能受挫。

  • 川普先前叫停衝突並稱談判良好，但也警告若停滯就恢復空襲；內唐亞胡則趁訪美討論伊朗核問題。伊朗此時反擊，顯示各方對談判主導權仍在角力。

伊朗 川普 內唐亞胡

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