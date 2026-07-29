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在美國不受歡迎？內唐亞胡悄悄訪白宮 從側門進入

記者顏伶如／綜合報導
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以色列總理內唐亞胡28日前往白宮橢圓形辦公室與川普總統見面，為了避開媒體記者，內...
以色列總理內唐亞胡28日前往白宮橢圓形辦公室與川普總統見面，為了避開媒體記者，內唐亞胡從白宮側門進入。(歐新社)

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)28日前往白宮橢圓形辦公室與川普總統見面，這是兩位元首的第八次碰面，但會議影像或細節資訊幾乎付之闕如。內唐亞胡這趟白宮之行避開了公眾視線，不過根據CNN記者凱特蓮‧柯林斯(Kaitlan Collins)報導，會談歷時一個多小時之後，內唐亞胡中午12時26分離開白宮西廂。

為了避開媒體記者，內唐亞胡是從白宮側門進入。一名白宮官員說，會面採閉門會議形式且謝絕媒體，是因為川普把會面定調為工作會談。然而，川普以往對於工作會談從未避免對記者發言。

內唐亞胡團隊在會議結束後迅速發布照片，內唐亞胡在橢圓形辦公室裡坐在川普旁邊，在座還有副總統范斯、國務卿魯比歐、國防部長赫塞斯等。

這次會面正值愈來愈多媒體報導傳出川普與內唐亞胡因為伊朗戰爭而變得關係緊張之際。兩人關係交惡的消息最早在6月傳出，當時華府正與德黑蘭磋商停火協議。根據報導，內唐亞胡因對停火協議強烈反對，川普則在電話中咆哮、形容內唐亞胡是「瘋子」、「要不是因為我，你早就坐牢了」。

這場會面之前，川普28日稍早接受福斯新聞網訪問時對內唐亞胡提出批評，因為內唐亞胡對媒體聲稱將為川普提供證據，證明伊朗仍在「鎬山」(Pickaxe Mountain)推動核武計畫。川普在訪問中說，不需要內唐亞胡提供消息，而且內唐亞胡提供消息是因為「想要我繼續介入」。

川普說，內唐亞胡不應該公開抱怨，有話應該私下講即可。川普說：「你為什麼不直接跟我講？為什麼要跟全世界宣布呢？」

他說，伊朗如果不願達成放棄核子計畫的協議並且重新開放荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)，美國就要摧毀「鎬山」的祕密核子設施。他說，完全清楚鎬山發生什麼，「這不是大問題。我們已經摧毀他們的核子設施，如果達不成協議，我們就必須把鎬山也毀掉」。

根據報導，內唐亞胡提供川普的情報是離心機移入「鎬山」設施。

精華 FAQ

  • 他刻意避開媒體視線，改從白宮側門進入，整場會談也採閉門形式，不對外開放採訪，顯示這次行程相當低調且敏感。

  • 外界指出，兩人因伊朗戰爭與停火協議立場分歧而失和；川普甚至被報導在電話中痛斥內唐亞胡，顯示雙方矛盾已公開化。

  • 川普強調不需要內唐亞胡提供情報，並警告若伊朗不達成核協議、美國就會摧毀鎬山設施；報導則稱內唐亞胡提供的是離心機移入資訊。

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