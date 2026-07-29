美伊開戰後 川普首晤內唐亞胡 會談後雙方皆稱「正面有成果」

川普總統(右)28日在白宮會見以色列總理內唐亞胡(左)之前，曾對內唐亞胡表達不滿，稱內唐亞胡想要討論伊朗核設施「鎬山」的情報消息，「但我完全知道鎬山的狀況」。(路透)

川普 總統28日在白宮會見以色列 總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)，這是伊朗 戰爭開打以來兩人首度碰面。內唐亞胡會後在Instagram發文表示與川普完成「非常棒」的會談，白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)表示，這場閉門會議歷時約一個半小時，會議正面且成果豐碩。

美聯社報導，一名聽取會談簡報的以色列官員說，內唐亞胡對川普與川普內閣說，以色列如果遭到伊朗攻打一定反擊，除這一點外，以色列對於伊朗戰爭下一步該如何行動則相信川普的判斷。

這場會面之前，川普曾對內唐亞胡表達某些不滿。川普接受福斯新聞網晨間節目「福斯與朋友」(Fox & Friends)訪問時說，內唐亞胡想要討論伊朗核設施「鎬山」(Pickaxe Mountain)的情報消息，「但我完全知道鎬山的狀況」。

川普說，不管伊朗正在做什麼，其實都不是大問題，內唐亞胡想要告知訊息是因「他希望我繼續介入」。

美聯社分析，川普與內唐亞胡的關係過去幾年忽冷忽熱，川普重返白宮後兩人的同盟關係比以往更加鞏固，但美以今年2月聯手攻打伊朗之後，隨著伊朗發動反擊，川普面臨國內與盟友要求停火的壓力，川普希望與德黑蘭達成協議，而想要繼續留在伊朗、黎巴嫩作戰的內唐亞胡則遭到邊緣化。

澤倫斯基：與川普討論愛國者飛彈

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)28日稍早也前往白宮橢圓形辦公室與川普見面，這場會面未對媒體開放。

澤倫斯基會後在社群媒體發文為這次「良好的會談」感謝川普，也感謝共和黨政府在漫長戰爭期間為援助基輔做出的努力。澤倫斯基表示，與川普討論到愛國者攔截飛彈生產許可與其他構想，並對曾是烏克蘭堅定盟友的共和黨籍南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)過世表示哀悼。

澤倫斯基為期一天的旋風式訪問行程還包括跟國防公司洛克希德馬丁(Lockheed Martin)高層主管見面、出席葛理漢在華府舉行的喪禮，28日晚間則前往國會山莊與多名參議員會面。