我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗打破4天停火 彈襲美軍約旦基地 向川普傳遞1訊息

吵了一夜…20歲浙女墜18樓倖存 男友涉家暴、冷血追債

美伊開戰後 川普首晤內唐亞胡 會談後雙方皆稱「正面有成果」

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統(右)28日在白宮會見以色列總理內唐亞胡(左)之前，曾對內唐亞胡表達不滿...
川普總統(右)28日在白宮會見以色列總理內唐亞胡(左)之前，曾對內唐亞胡表達不滿，稱內唐亞胡想要討論伊朗核設施「鎬山」的情報消息，「但我完全知道鎬山的狀況」。(路透)

川普總統28日在白宮會見以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)，這是伊朗戰爭開打以來兩人首度碰面。內唐亞胡會後在Instagram發文表示與川普完成「非常棒」的會談，白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)表示，這場閉門會議歷時約一個半小時，會議正面且成果豐碩。

美聯社報導，一名聽取會談簡報的以色列官員說，內唐亞胡對川普與川普內閣說，以色列如果遭到伊朗攻打一定反擊，除這一點外，以色列對於伊朗戰爭下一步該如何行動則相信川普的判斷。

這場會面之前，川普曾對內唐亞胡表達某些不滿。川普接受福斯新聞網晨間節目「福斯與朋友」(Fox & Friends)訪問時說，內唐亞胡想要討論伊朗核設施「鎬山」(Pickaxe Mountain)的情報消息，「但我完全知道鎬山的狀況」。

川普說，不管伊朗正在做什麼，其實都不是大問題，內唐亞胡想要告知訊息是因「他希望我繼續介入」。

美聯社分析，川普與內唐亞胡的關係過去幾年忽冷忽熱，川普重返白宮後兩人的同盟關係比以往更加鞏固，但美以今年2月聯手攻打伊朗之後，隨著伊朗發動反擊，川普面臨國內與盟友要求停火的壓力，川普希望與德黑蘭達成協議，而想要繼續留在伊朗、黎巴嫩作戰的內唐亞胡則遭到邊緣化。

澤倫斯基：與川普討論愛國者飛彈

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)28日稍早也前往白宮橢圓形辦公室與川普見面，這場會面未對媒體開放。 

澤倫斯基會後在社群媒體發文為這次「良好的會談」感謝川普，也感謝共和黨政府在漫長戰爭期間為援助基輔做出的努力。澤倫斯基表示，與川普討論到愛國者攔截飛彈生產許可與其他構想，並對曾是烏克蘭堅定盟友的共和黨籍南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)過世表示哀悼。

澤倫斯基為期一天的旋風式訪問行程還包括跟國防公司洛克希德馬丁(Lockheed Martin)高層主管見面、出席葛理漢在華府舉行的喪禮，28日晚間則前往國會山莊與多名參議員會面。

精華 FAQ

  • 這是伊朗戰爭開打以來兩人首度碰面，且正值美以面臨伊朗反擊與停火壓力之際。會談氣氛被形容為正面，雙方都對結果表達肯定。

  • 內唐亞胡在Instagram稱與川普完成「非常棒」的會談，白宮發言人則表示會議歷時約1.5小時，整體氣氛正面且成果豐碩，顯示雙方溝通順利。

  • 澤倫斯基與川普討論愛國者攔截飛彈的生產許可與其他合作構想，也感謝美方援助。他另前往與洛克希德馬丁高層會面，並在國會山莊與參議員交流。

川普 以色列 伊朗

上一則

保護AI安全 美禁中國「人形新款機器人」進口

下一則

近45萬庇護案可能直接轉給移民法官 恐面臨遣返

延伸閱讀

對伊朗軍事行動以來 川普與內唐亞胡首次會晤

對伊朗軍事行動以來 川普與內唐亞胡首次會晤
川普傳漸失談判信心 轉「復仇模式」欲擊潰伊朗意志

川普傳漸失談判信心 轉「復仇模式」欲擊潰伊朗意志
澤倫斯基抵美 將與川普會談、出席參議員葛理漢喪禮

澤倫斯基抵美 將與川普會談、出席參議員葛理漢喪禮
美伊連3天未互轟 川普稱「大家求我別開火」、談判破局就大規模進攻

美伊連3天未互轟 川普稱「大家求我別開火」、談判破局就大規模進攻

熱門新聞

川普總統24日於華府出席白宮記者協會晚宴。(美聯社)

川普為何深夜突喊停對伊朗大規模作戰？紐時曝光原因

2026-07-25 20:23
衛生部長小甘迺迪宣布，將暫停撥付給明尼蘇達州與加州的醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)款項。(歐新社)

懷疑詐欺 加州、明州逾10億元白卡補助遭凍結

2026-07-21 13:20
副總統范斯公開一家六口合照。（取材自第二夫人X@SLOTUS）

范斯小兒子曝光 首度公開一家六口合照

2026-07-24 22:22
財政部長貝森特表示美國可以因為竊盜AI模型對中國展開制裁。(歐新社)

中國竊美AI模型？貝森特：許多中國模型發現美浮水印

2026-07-22 10:47
川普總統再度應邀出席白宮記者協會年度晚宴，觀看魔術表演時，拋出一頂印有「川普2028」字樣的帽子。(路透)

「必須繼續」川普出席重辦白宮記協晚宴 上回陪同3人未現身

2026-07-25 00:00
參院通過法案禁止中國實體持有超過15%股份的企業在美國市場銷售車輛，可能導致擁有近20%中國被動投資的賓士無法在美售車。(歐新社)

美通過法案加強管控中國汽車 賓士恐無法在美銷售

2026-07-22 18:37

超人氣

更多 >
太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議
誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒

誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒
弟訂婚她還沒對象…讀博三姊姊吃席 1句話讓親戚閉嘴

弟訂婚她還沒對象…讀博三姊姊吃席 1句話讓親戚閉嘴
加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後

加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後
33歲男大熊湖攀岩喪命 懷孕8周亞裔妻盼募款度難關

33歲男大熊湖攀岩喪命 懷孕8周亞裔妻盼募款度難關