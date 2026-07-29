分析：澤倫斯基要和平 內唐亞胡要戰爭 川普進退兩難

烏克蘭總統澤倫斯基28日前往白宮橢圓形辦公室與川普見面後，在社群媒體發文為這次「良好的會談」感謝川普。(歐新社)

烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky)與以色列總理內唐亞胡同時訪美，前往華府出席參議員葛理漢(Lindsey Graham)的葬禮，並分別尋求川普 的支持。澤倫斯基希望說服川普援助基輔終結俄烏戰爭，內唐亞胡則盼重啟對伊朗的全面戰爭，以推翻伊朗政權。

「每日電訊報」(The Telegraph)報導，川普上任時曾宣稱，他能利用與俄羅斯總統普亭 的關係，在24小時內解決烏俄戰爭，但丕優研究中心(Pew Research Centre)近期民調顯示，約83%的美國成人對普亭持負面看法。同一研究也指出，三分之二的美國人對川普在烏克蘭問題做出正確決策的能力缺乏信心。

澤倫斯基上次在白宮與川普爆發激烈爭執，當時川普說他是「手上沒有籌碼的領導人」，但這次他帶來了一張王牌：一份聲稱俄羅斯利用衛星協助伊朗對中東美軍基地發動攻擊的情報檔案。對澤倫斯基來說，透過證明兩場戰爭之間存在真正的關聯性，希望能促進美國對基輔提供更多援助。但與川普一樣，澤倫斯基也必須鞏固自己的國內支持基礎，他因撤換受歡迎的國防部長而引發全國抗議，若能展現與川普的密切關係，甚至帶著新的援助承諾回國，將有助於修補裂痕。

與美國和烏克蘭領導人一樣，以色列總理內唐亞胡在未來幾個月也將面臨選舉挑戰。民調落後的內唐亞胡，若能在10月選舉前獲得川普的支持，可望帶來顯著效益。這也將是自2月以色列與美國聯手對伊朗發動戰爭以來，兩人首次面對面會晤。起初，兩人的目標看似完全一致，但川普在6月公開批評內唐亞胡，稱他「瘋了」，隨後又在與德黑蘭的和平談判中將他邊緣化，兩人關係蒙上陰影。

伊朗戰爭在美國選民中極不受歡迎，多數人認為川普是被他的以色列盟友拖入戰爭。問題在於，川普和內唐亞胡為了各自的選民，必須完成不同的優先目標。由於美國人更關心汽油價格，因此更在意荷莫茲海峽的通行，而以色列則更關注擁有核武與彈道飛彈庫存的伊朗所衍生的威脅。

澤倫斯基到來，希望以外交手段帶來更多武器，內唐亞胡的到來，則希望宣告外交手段無濟於事，對德黑蘭的打擊須繼續加緊腳步。無論何者，夾在這兩人中間的川普都面臨一個抉擇：哪場戰爭他可以接受沒有打完，或至少哪一場能讓他在選舉有更大斬獲。