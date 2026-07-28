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川普暫停美軍攻擊促成談判 伊朗、阿曼都稱有進展

編譯周辰陽／即時報導
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伊朗外交部發言人Esmaeil Baghaei於27日出席記者會。(新華社)
伊朗外交部發言人Esmaeil Baghaei於27日出席記者會。(新華社)

美國與伊朗戰事趨緩，也加快外交斡旋腳步，試圖短期化解這場戰爭最具爭議的問題，也就是恢復荷莫茲海峽航運。華爾街日報27日報導，伊朗與阿曼上周末持續密集磋商，試圖敲定一項安排，讓船隻安全通過這條水道。

此次談判聚焦特定議題，目的並非一勞永逸地結束美伊衝突，但調停方希望，即使僅就一項重要議題達成臨時協議，也能緩和情勢、促成解除海上封鎖，並最終推動落實華府與德黑蘭6月達成的初步和平協議。

美方官員表示，川普總統24日晚間停止這波打擊，部分原因是為談判留下空間。阿曼當晚派遣代表團前往德黑蘭，開始就海峽問題展開談判。一名美方官員和調停人士表示，伊朗與阿曼在部分議題上的分歧仍大，包括是否收取通行費。不過，雙方都表示談判有所進展。這是川普兩周多前為回應德黑蘭向海峽內商船開火，下令對伊朗發動新一輪軍事打擊以來，外交努力首度露出曙光。

伊朗希望船隻行經荷莫茲海峽的伊朗水域，美國則於本月稍早開始引導船隻沿阿曼海岸通過海峽，衝突隨即爆發；伊朗與阿曼談判的目標，是就船隻通行路線達成共識。

川普27日在空軍一號上表示，他有「充裕的時間」處理伊朗問題，「我們現在正在談」，而且「很有可能會發生一些事情」；否則，「我們就回去做兩天前正在做的事」。伊朗外交部則表示，美伊雙方曾交換訊息，但不會將此稱為談判。熟悉談判的區域官員表示，美國並未直接參與談判，但阿曼持續向華府通報情況。

歷經數周緊張對峙與交戰，這場談判讓美伊雙方都有機會喘息，也都明白時間有限。一名伊朗外交官表示，德黑蘭領導人希望在11月期中選舉前與川普達成全面和平協議，認為屆時川普將面臨更大的讓步壓力。

根據報導，阿曼與美國反對向通過荷莫茲海峽的船隻強制收費。知情官員表示，阿曼官員上周末在德黑蘭提議成立荷莫茲海峽區域聯盟，負責監督海上安全、搜救行動及其他合作，並由區域國家、航運業和石油業自願提供資金。伊朗正就這項提案進行磋商，但仍堅持保有對海峽的控制權並收取費用。部分伊朗領導人認為，某種形式的通行費可為資金短缺、面臨龐大戰後重建支出的伊朗帶來可觀的新收入。

精華 FAQ

  • 談判主要聚焦荷莫茲海峽的航運安全與通行安排，希望先就船隻如何安全通過達成臨時共識，降低衝突升溫風險，並為後續更全面的美伊和平協議鋪路。

  • 美方官員指出，川普24日晚間停止攻擊，部分原因是要替外交談判保留空間。這讓阿曼得以派團赴德黑蘭協商，也使近期緊張局勢首次出現降溫跡象。

  • 主要分歧在船隻通行路線與是否收費。伊朗希望船隻走伊朗水域，並傾向保有控制權和收取費用；阿曼與美國則反對強制收費，並提議成立區域聯盟管理海上安全。

伊朗 川普 荷莫茲海峽

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