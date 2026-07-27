銀彈比飛彈更有效？ 美官員曝：比起五角大廈 伊朗更怕財政部

國務卿魯比歐（左）、財政部長貝森特（中）與國防部長赫塞斯（右）14日在白宮橢圓辦公室，出席伊拉克總理柴迪與川普總統的會晤。（歐新社）

川普總統對伊朗 發動的經濟攻勢，受到的關注遠不及轟炸行動，但美方資深官員認為，經濟攻勢最終可能對德黑蘭政權造成更大傷害。

Axios報導，美國情報及公開來源報導顯示，伊朗國內經濟危機日益加深。伊朗身為全球石油資源最豐富的國家之一，竟出現汽油短缺。一名美方資深官員表示：「伊朗人既想停止遭到轟炸，也想要錢。但優先順序幾乎正好相反，他們其實最先想要的是錢。」

川普在連續轟炸伊朗13天後暫停行動，並表示德黑蘭已要求會面商討協議，伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmail Baghaei）則否認此事。目前雙方正與阿曼、卡達和巴基斯坦主導的調停方接觸，試圖將暫停交戰轉化為持久的新停火協議。

伊朗希望美方保證不再發動攻擊，並解凍伊朗資產、解除制裁；川普則不願因伊朗干擾海峽航運而給予回報，要求德黑蘭交出剩餘核材料。另一名美國官員承認，相較於川普迄今拒絕授權的全面轟炸，制裁與海上封鎖需要更長時間，才能迫使德黑蘭坐上談判桌。

不過，制裁與封鎖雖曠日持久，一名美方官員表示，情報顯示伊朗人正抱怨無法支付作戰人員薪酬，主因是財務壓力及財政部 長貝森特採取的措施。這名官員補充說：「他們面臨銀行擠兌風險，這個石油資源豐富的大國也出現汽油短缺。他們害怕財政部，更甚於戰爭部。」

美方官員表示，伊朗先前與美國談判代表庫許納和威科夫會談時，明確表示取得資金是首要任務。其中一名官員聲稱，伊朗「正向兩人乞求現金，他們迫切需要錢」。

一名美國官員表示：「總統握有雙贏選項，美國既有能力以軍事手段將行動進行到底，也能施加足以癱瘓伊朗的經濟制裁。」

不過，批評川普戰爭行動的人士表示，他缺乏有利選項，並質疑軍事打擊或經濟壓力能否迫使伊朗接受美方條件。黑曜石風險顧問公司（Obsidian Risk Advisors）分析師艾瑞克森（Brett Erickson）在X發文指出，伊朗今年上半年估計獲得230億美元石油收入，超過預算預期，「經濟戰是應對伊朗戰爭時一項根本失靈的手段」。