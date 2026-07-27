連13天後… 川普暫停空襲 伊朗同步喊休兵

美軍已暫停兩天對伊朗攻擊，但仍執行海上封鎖。圖為中央司令部25日發布的影片截圖，可見軍用直升機與人員在據稱為阿拉伯海的地點進行作業。（路透）

川普 總統連續空襲伊朗 13天後，24日已下令擱置攻擊行動，伊朗也停止報復攻擊。紐約時報與CNN報導，川普憂心彈藥庫存、波灣盟邦反應等因素，且副總統范斯和參謀首長聯席會議主席凱恩都對戰事升級表達擔憂。五角大廈 消息人士說，對伊朗軍事行動已「暫停」。

范斯、凱恩憂戰事升級 主因飛彈庫存、波灣盟友及石油衝擊

紐時報導，川普24日在白宮和高階顧問與內閣高官開會後再度退縮，決定擱置擴大攻擊伊朗計畫，主因包括擔憂戰事升級恐進一步大幅消耗「愛國者」攔截飛彈庫存，淪為伊朗空襲目標的波斯灣美國盟邦恐與美國疏遠，戰事還會衝擊全球能源供應與經濟，並加劇難民危機。

川普23日接受新聞網站Axios專訪時，還聲稱正認真考慮重啟對伊朗大規模軍事行動。然而，Axios25日引述消息人士報導，川普過去兩周每天下午都會批准美軍空襲計畫並在數小時內執行，但他24日未放行，反而下令暫停軍事行動。

CNN說，凱恩在川普主持的白宮會議表示，重啟對伊朗大規模軍事行動雖可行，也可能奏效，但會嚴重消耗美國中央司令部可動用的攔截飛彈儲備。范斯也表明對升高戰事的疑慮。

白宮通訊主任張振熙聲明，川普一直堅持他寧可以外交方式解決衝突，但若伊朗持續在荷莫茲海峽針對美國盟友從事恐怖活動，他仍保留所有選項。

伊朗軍方發言人阿克拉米尼亞說，「我們仍無法確認美方任何明確戰略」，並形容美國正經歷「戰略決策疲勞」。他說，美國既無法打通荷莫茲海峽，也無法削弱或摧毀伊朗國防能力，且這場戰爭範圍已擴大至紅海曼德海峽。

阿克拉米尼亞表示，美國24、25日已停止攻擊，伊朗也已暫停在區域內的報復攻擊。

美國和以色列2月底對伊朗開戰，4月初達成停火協議。紐時4月底引述五角大廈估算及美國國會說法報導，美軍當時在這場戰爭已使用逾1200枚愛國者飛彈，庫存低到令人擔憂。

美國用於在中東盟邦約旦、科威特、巴林及阿聯境內駐軍基地的防空彈藥供應正減少，這些美軍基地過去兩周被伊朗鎖定猛攻。重啟大規模軍事行動很可能招致伊朗更猛烈報復，使這些基地的防空系統承受更大壓力。

美伊互轟近兩周後緊張首次緩和，尚不清楚雙方是否有任何談判進行中。

不過，美國對伊朗實施的海上封鎖繼續，美軍25日在阿拉伯海登上一艘懸掛非洲國家葛摩聯邦旗幟的油輪查驗。

川普在白宮向記者表示，他仍保有繼續打擊甚至升級行動的選項，包括「摧毀他們擁有的一切」。

但他明確表示，他認為「更明智的策略」是與伊朗「達成協議」。他稍早在白宮記者協會晚宴致詞時表示，他認為伊朗目前尚未準備好達成協議，「但我願意傾聽」。