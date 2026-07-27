我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI進軍好萊塢 華裔臨演怕工作不保

NBA／詹姆斯領銜東區來勢洶洶 唐斯：尼克只需要專注自己

伊戰傷亡挨轟「蓋牌」 4名陣亡美軍悄悄重回名單

編譯俞仲慈／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統（右三）22日率國防部長赫塞斯(右一)等政府官員，於德拉瓦州多佛空軍基地...
川普總統（右三）22日率國防部長赫塞斯(右一)等政府官員，於德拉瓦州多佛空軍基地迎接伊朗戰爭陣亡美軍靈柩。(歐新社)

五角大廈先前將伊朗戰爭的陣亡人數從18人下修至14人，理由是最後4名士兵是4月停火後捐軀，引發「蓋牌」質疑與軍眷不滿，結果25日更新的傷亡人數，除了增加140多名傷兵，又悄悄將這4名士兵列為作戰中陣亡。

根據有線電視台新聞網(CNN)報導，五角大廈網站「國防傷亡分析系統」(Defense Casualty Analysis System，DCAS)新增欄目「海外行動」(Overseas Operations)用於統計7月7日起的美軍傷亡人數，與「史詩怒火行動」(Operation Epic Fury)最新數據加總後，證實自2月28日美以兩國對伊朗發動戰爭以來，累計已有18名官兵陣亡以及624人受傷，其中傷者較上周482人明顯增加。

然而DCAS新增「海外行動」欄目沒有提供任何具體細節，僅列出四名陣亡官兵姓名，包括在約旦因伊朗襲擊而喪生的三名陸軍官兵，以及上周末在伊拉克北部因引爆伊朗無人機不幸喪生的一名士官。

然而隨著戰火持續，DCAS公布的傷亡人數卻有所下降，引發國會關切，聯邦參院軍事委員會12名民主黨人23日致函國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)要求解釋傷亡人數變化原因，國防部代理發言人巴爾德斯(Joel Valdez)當天則透過社群平台發文宣稱，傷亡人數下降是因為「DCAS網站數據暫時斷線」。

至於7月7日則是川普總統正式通知國會恢復對伊朗軍事行動的起始日，根據1973年通過的「戰爭權力法」(War Powers Act)，總統除非獲得國會授權，否則必須在60天內結束軍事行動，因此白宮打的如意算盤就是堅持4月已與伊朗達成停火協議，因此先前60天期限應該不予計算。

朝野兩黨針對「戰爭權力法」時效解釋均有異議，早在5月間國務卿魯比歐(Marco Rubio)公開宣稱「戰爭權力法百分之百違憲」，還有阿拉斯加州共和黨聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)本月21日出席聽證會也質疑白宮透過停火刻意繞過國會監督：「實際上這就是允許總統若有法律不便之處，即可終止戰爭期限，從而規避憲法要求以及『戰爭權力法』規定的國會授權。」

精華 FAQ

  • 五角大廈先前認為最後4名士兵是在4月停火後才死亡，因此不算入作戰陣亡；但25日更新DCAS後，又把這4人列為海外行動陣亡，總數回到18人。

  • 更新後除了把陣亡總數修正回18人，還新增140多名傷兵，使累計受傷人數達624人，較上周的482人明顯增加，顯示傷亡規模持續擴大。

  • 因為川普政府主張4月停火可中斷60天期限，從而避免戰爭權力法限制；但民主黨與部分共和黨議員質疑此舉是在以停火名義規避國會授權。

伊朗 五角大廈 伊拉克

上一則

川普限制通訊投票 上訴法院駁回

下一則

美中無人機大戰 打到珠峰天空

延伸閱讀

停火後死的不算 美軍下修伊朗戰爭陣亡官兵數 家屬怒轟「令人心寒」

停火後死的不算 美軍下修伊朗戰爭陣亡官兵數 家屬怒轟「令人心寒」
五角大廈：美伊恢復交火以來 受傷官兵近百

五角大廈：美伊恢復交火以來 受傷官兵近百
紐時爆美軍傷亡後 五角大廈才認被3次攻擊

紐時爆美軍傷亡後 五角大廈才認被3次攻擊
中東戰事升級／美軍再傳傷亡 對伊發動第九波報復空襲

中東戰事升級／美軍再傳傷亡 對伊發動第九波報復空襲

熱門新聞

川普總統24日於華府出席白宮記者協會晚宴。(美聯社)

川普為何深夜突喊停對伊朗大規模作戰？紐時曝光原因

2026-07-25 20:23
美國總統川普19日搭乘卡達捐贈的波音747豪華客機，即新空軍一號，從新澤西州返回馬里蘭州安德魯聯合基地。(美聯社)

坐實紐時爆料？川普鬆口「卡達贈空軍1號將停飛」原因曝光

2026-07-20 01:46
衛生部長小甘迺迪宣布，將暫停撥付給明尼蘇達州與加州的醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)款項。(歐新社)

懷疑詐欺 加州、明州逾10億元白卡補助遭凍結

2026-07-21 13:20
副總統范斯公開一家六口合照。（取材自第二夫人X@SLOTUS）

范斯小兒子曝光 首度公開一家六口合照

2026-07-24 22:22
美國總統川普。(路透)

金融時報：川普最快本周以強迫勞動為由祭301關稅

2026-07-21 10:01
財政部長貝森特表示美國可以因為竊盜AI模型對中國展開制裁。(歐新社)

中國竊美AI模型？貝森特：許多中國模型發現美浮水印

2026-07-22 10:47

超人氣

更多 >
王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說

王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說
福州男用餐時「肚子突變大」餐廳員工勸3次搶回一條命

福州男用餐時「肚子突變大」餐廳員工勸3次搶回一條命
菲爾茲獎美國得主 中文流利暴紅 兒曾問：爸出生中國？

菲爾茲獎美國得主 中文流利暴紅 兒曾問：爸出生中國？
好市多8月折扣本出爐 這些家用必需品最值得囤貨

好市多8月折扣本出爐 這些家用必需品最值得囤貨
王凱租屋處暴斃 曾陷低潮轉戰夜店公關 月領最低薪求生

王凱租屋處暴斃 曾陷低潮轉戰夜店公關 月領最低薪求生