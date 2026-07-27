伊戰傷亡挨轟「蓋牌」 4名陣亡美軍悄悄重回名單

川普總統（右三）22日率國防部長赫塞斯(右一)等政府官員，於德拉瓦州多佛空軍基地迎接伊朗戰爭陣亡美軍靈柩。(歐新社)

五角大廈 先前將伊朗 戰爭的陣亡人數從18人下修至14人，理由是最後4名士兵是4月停火後捐軀，引發「蓋牌」質疑與軍眷不滿，結果25日更新的傷亡人數，除了增加140多名傷兵，又悄悄將這4名士兵列為作戰中陣亡。

根據有線電視台新聞網(CNN)報導，五角大廈網站「國防傷亡分析系統」(Defense Casualty Analysis System，DCAS)新增欄目「海外行動」(Overseas Operations)用於統計7月7日起的美軍傷亡人數，與「史詩怒火行動」(Operation Epic Fury)最新數據加總後，證實自2月28日美以兩國對伊朗發動戰爭以來，累計已有18名官兵陣亡以及624人受傷，其中傷者較上周482人明顯增加。

然而DCAS新增「海外行動」欄目沒有提供任何具體細節，僅列出四名陣亡官兵姓名，包括在約旦因伊朗襲擊而喪生的三名陸軍官兵，以及上周末在伊拉克 北部因引爆伊朗無人機不幸喪生的一名士官。

然而隨著戰火持續，DCAS公布的傷亡人數卻有所下降，引發國會關切，聯邦參院軍事委員會12名民主黨人23日致函國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)要求解釋傷亡人數變化原因，國防部代理發言人巴爾德斯(Joel Valdez)當天則透過社群平台發文宣稱，傷亡人數下降是因為「DCAS網站數據暫時斷線」。

至於7月7日則是川普總統正式通知國會恢復對伊朗軍事行動的起始日，根據1973年通過的「戰爭權力法」(War Powers Act)，總統除非獲得國會授權，否則必須在60天內結束軍事行動，因此白宮打的如意算盤就是堅持4月已與伊朗達成停火協議，因此先前60天期限應該不予計算。

朝野兩黨針對「戰爭權力法」時效解釋均有異議，早在5月間國務卿魯比歐(Marco Rubio)公開宣稱「戰爭權力法百分之百違憲」，還有阿拉斯加州共和黨聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)本月21日出席聽證會也質疑白宮透過停火刻意繞過國會監督：「實際上這就是允許總統若有法律不便之處，即可終止戰爭期限，從而規避憲法要求以及『戰爭權力法』規定的國會授權。」