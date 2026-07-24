國會再推限川動武案 眾院過關、參院封殺 兩黨都有人倒戈

共和黨主導的國會眾院 23日以微弱多數再次通過決議案，要求川普總統停止對伊朗 的軍事行動，除非他獲得國會批准授權。但僅在數小時後，國會參院 否決另一類似決議案。

綜合美聯社、路透報導，眾院以214票對208票微弱多數，通過由華州民主黨籍眾議員賈亞帕爾(Pramila Jayapal)提出的決議案，要求川普停止對伊朗的敵對行動，除非獲得國會授權。她指這場戰爭「沒有明確的使命、戰略及最終目標」。表決時有四名共和黨人倒戈投下贊成票。

但在數小時後，參院則以47票對49票，未能通過參院版的「戰爭權力法案」，其中共和黨及民主黨各有一人倒戈，另外有四人未參與表決。

分析認為，國會兩院有關總統戰爭權力法的投票，僅具象徵意義而作用不大，參眾兩院有不少共和黨議員，雖私下質疑川普政府對衝突的處理方式，但都繼續支持美國對伊朗開戰，因為他們都知道，投票反對川普發動的戰爭，可能會付出個人的政治代價。

川普堅稱，美國繼續對伊朗發動攻擊，並不意味著是長期的戰爭行動。眾院6月初首次投票通過決議要求停止戰爭後，川普在社群媒體發文抨擊這是「不愛國」且「毫無意義」。

國會眾院23日再就決議投票前，白宮即發出政策聲明指出，這些決議不具備法律效力，並鼓勵議員投下反對票。

聲明指出，「總統擁有憲法賦予的權力，保護美國及其公民免受伊朗政權的威脅。這需要總統有能力採取果斷行動，確保伊朗永遠無法獲得核武」。

最新民調顯示，大多數美國人不贊成川普處理伊朗問題的方式。華盛頓郵報／益普索(Washington Post/Ipsos) 7月初一項民調指出，很少人認為值得打伊朗戰爭；大多數人不相信美國在伊朗的軍事行動，可以阻止伊朗發展核武。