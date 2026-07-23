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美助沙烏地阿拉伯發展民用核能 引「核擴散」疑慮

編譯盧思綸／綜合報導
川普總統(左)與沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼去年11月25日在白宮會晤。(美聯社)
川普總統(左)與沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼去年11月25日在白宮會晤。(美聯社)

華爾街日報21日報導，美國官員透露，川普總統已批准與沙烏地阿拉伯的核子合作計畫「123協議」，將協助沙國發展民用核能，必要時可能在當地興建「濃縮鈾」設施。這項協議可望為美國企業帶來龐大利益，卻未採納「核不擴散」(Nuclear Non-Proliferation)的「黃金標準」(Gold Standard)，恐限制國際原子能總署查核可疑核活動，並為沙國日後進行鈾濃縮留下空間，引發核擴散疑慮。

「核不擴散」是指防止核武器及相關技術在世界各國擴展的國際政治努力。「黃金標準」是指美國在與其他國家簽署民用核能合作協議時，所要求的最高級別防擴散承諾。此標準要求簽約國永久放棄在本土進行濃縮鈾與再處理用過核燃料的權利，並簽署國際原子能總署(IAEA)的「附加議定書」，接受最嚴格的核查。

美沙預計簽署協議後，續依1954年美國「原子能法」送交國會取得批准；國會若要阻止協議，須以三分之二多數推翻川普否決權，難度極高。

儘管這項協議很可能獲得許多共和黨人支持，但美國部分國會議員及以色列官員反對。他們擔心，沙國可能藉由發展民用核能計畫，最終取得發展核武能力。

「123協議」為期30年，援引「原子能法」第123條，允許美國政府與企業和沙國實體合作發展民用核能，由美企建造反應爐及提供核能技術，在沙國核能基礎建設中居於主導地位，並排除其他外國競爭者，總估值達數百億美元。設計多款外銷核子反應爐的西屋公司將成主要受惠者。

根據協議，美沙將進行一項為期兩年的研究，評估沙國進行濃縮鈾的商業可行性。若研究認定有必要，美企將以保密的「黑箱」模式興建濃縮設施；若美方反對，沙國未來十年內不得自行「濃縮鈾」，也不得與其他外國夥伴合作。

川普政府官員表示，美方參與可防止「濃縮鈾」遭挪作軍事用途，也能避免用過核燃料被再處理製成核武器。

然而，紐約時報指出，這項協議未採納美國與阿聯2009年協議所建立的核不擴散「黃金標準」。阿聯當時與國際原子能總署簽署「附加議定書」，接受嚴格核查，並永久放棄濃縮鈾及再處理用過核燃料。這是發展核武的兩大途徑。

沙國拒絕簽署附加議定書，協議也可能限制國際查核人員行動，為日後在境內濃縮鈾或再處理鈽留下空間，被視為川普政府對沙國的重大讓步。美官員稱將與沙國談判另一項協議，確保美方提供的設施受到充分監督。

沙國主張，發展核能可運用境內鈾礦，滿足國內能源需求，並釋出更多石油供出口。沙國堅稱計畫僅供和平用途，但沙國王儲沙爾曼2018年曾表示，若伊朗發展核武，沙國會跟進。

華爾街日報引述「核不擴散政策教育中心」執行主任索科斯基警告：「沙國怎麼走，阿聯、土耳其和埃及就會跟進。」

伊朗與沙國是區域對手。批評者質疑，川普政府一方面要求伊朗接受嚴格核限制，另一方面卻協助沙國發展核能，立場矛盾。

精華 FAQ

  • 協議屬於123協議，將由美國企業主導在沙國發展民用核能，包含建造反應爐與提供技術，必要時還可能評估並興建濃縮鈾設施。

  • 因為協議未採納黃金標準，沙國未被要求永久放棄濃縮鈾與再處理權利，也拒簽附加議定書，恐讓國際查核受限，留下未來製造核武的空間。

  • 協議估值達數百億美元，西屋等美企可望獲利；但批評者擔心沙國若取得相關能力，阿聯、土耳其、埃及等國也可能跟進，升高區域核競賽。

沙烏地阿拉伯 川普 以色列

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