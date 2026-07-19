我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗猛攻2座美軍基地 最高領袖再嗆美國「大撒旦」妄想稱霸

世界盃／法國防線大失火 單場狂丟6球創隊史第2慘 姆巴佩：感覺背叛了德尚

伊朗猛攻2座美軍基地 最高領袖再嗆美國「大撒旦」妄想稱霸

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗新任最高領袖穆吉塔巴2024年10月出席一場位於德黑蘭的活動。（路透）
伊朗新任最高領袖穆吉塔巴2024年10月出席一場位於德黑蘭的活動。（路透）

美國中央司令部於美東18日傍晚6時對伊朗發動最新一波行動期間，伊朗伊斯蘭革命衛隊稱，已對科威特境內2處美軍設施展開大規模無人機攻擊。伊朗最高領袖穆吉塔巴19日發文稱美國是「大撒旦」，妄想延續在中東地區的霸權。伊朗最高聯合軍事指揮機構、哈塔姆安比亞中央總部指揮官則放話，任何侵略將遭到伊朗武裝部隊毀滅性的回應。

伊朗官媒引述革命衛隊聲明表示，已鎖定攻擊美軍位於科威特2座基地的軍事設施，目標包括布林營（Camp Buehring）的一座彈藥庫，以及賽勒姆空軍基地（Ali Al Salem Air Base）的雷達設施。

半島電視台報導，哈塔姆安比亞中央總部（Khatam al-Anbiya Central Headquarters）指揮官阿卜杜拉希（Ali Abdullahi）隨後警告美國，稱「任何侵略或野蠻行徑，都將遭到伊朗武裝部隊果斷且毀滅性的回應」。

阿卜杜拉希形容美國是「大撒旦」，也是「犯罪、背信欺詐的敵人」。他承諾將強化武裝部隊、伊朗民眾與官員之間的團結，並表示將讓美國付出比以往戰爭「更沉重的代價」。

隨後，伊朗最高領袖穆吉塔巴19日在社群平台X發文稱，犯罪的美國「大撒旦」，如今已經明白，想要繼續在這個地區毫無阻礙維持霸權存在，不過是天真的幻想。美方18日證實駐約旦基地美軍遇襲，造成2名士兵陣亡、1人失蹤。

穆吉塔巴18日才以書面聲明表示，美國一再違反伊美初步和平協議，證明美國總統川普的簽署「一文不值、毫無可信度」，將讓美方得到「難忘的教訓」。更早之前，伊朗副外交部長加里巴巴迪稱，伊朗不再履行與美國的停火協議。

總部位於倫敦的反對派媒體「伊朗國際」報導，伊朗國會國家安全委員會主席阿吉齊（Ebrahim Azizi）18日在社群平台X發文稱，美軍若了解最高領袖「難忘教訓」的意思，「他們連一秒鐘都不敢耽擱，立刻就會逃跑」。

伊朗前外交部長、現任國會德黑蘭選區議員穆塔基（Manouchehr Mottaki）表示，德黑蘭有能力發動地面行動，奪取美軍在伊拉克、科威特或巴林的一座基地；若能占領基地並俘虜200名美軍，可能迫使華府停止軍事行動。

中央司令部美東18日晚間已宣布於11時30分完成。打擊目標包括伊朗軍方沿岸監控及防空設施、海上軍事能力，以及飛彈與無人機儲存據點。

伊朗前石油部副部長易卜拉欣米－阿斯勒（Asghar Ebrahimi-Asl）18日稱，美國正於阿拉伯聯合大公國等國建立大型基地，並招募外籍傭兵，為入侵伊朗做準備。

他表示，可能攻擊的目標包括格什姆島（Qeshm Island）、哈爾克島（Kharg Island）部分地區，或伊朗南部沿岸部分區域，並稱華府可能等到9月天氣轉涼後發動地面行動。

精華 FAQ

  • 伊朗官媒引述革命衛隊聲明指出，目標是科威特境內2座美軍基地的軍事設施，包括布林營的一座彈藥庫，以及賽勒姆空軍基地的雷達設施。

  • 哈塔姆安比亞中央總部指揮官阿卜杜拉希警告，任何侵略或野蠻行徑都會遭到毀滅性回應；最高領袖穆吉塔巴也批評美國妄想維持中東霸權。

  • 報導顯示，美軍先對伊朗多處軍事目標發動新一波打擊，伊朗隨即宣稱報復並公開放話，雙方在軍事行動與政治威嚇上都持續升高對抗。

伊朗

上一則

疑為環孢子蟲病感染源頭 泰勒農場在27州回收西生菜

延伸閱讀

伊朗報復攻擊約旦基地 美軍2死1失聯 美立即回擊再炸伊境

伊朗報復攻擊約旦基地 美軍2死1失聯 美立即回擊再炸伊境
美伊停火破裂 美國務院急發全球警示：伊朗攻擊目標不限中東

美伊停火破裂 美國務院急發全球警示：伊朗攻擊目標不限中東
伊朗發動「以眼還眼行動」飛彈無人機猛攻美軍3基地 巴林警報大響

伊朗發動「以眼還眼行動」飛彈無人機猛攻美軍3基地 巴林警報大響
伊朗大反攻嗆「放馬過來」狂轟4國美軍基地

伊朗大反攻嗆「放馬過來」狂轟4國美軍基地

熱門新聞

57歲越南裔澳洲公民阮富(Phu Nguyen)，因簽證過期長時間非法滯留，遭ICE逮捕。(取自洛杉磯移民暨海關執法局X.com帳號)

亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人

2026-07-17 20:17
川普總統(左)與共和黨參議員葛理漢。(美聯社資料照)

葛理漢猝逝 川普：昨晚我接到他的最後來電

2026-07-12 11:23
川普政府16日在「聯邦公報」中宣布將恢復「公共負擔」規定；綠卡申請人須證明自己不會成為公共負擔，否則政府可以拒絕向領取公共福利的移民發放綠卡。圖為俗稱糧食券的SNAP。(美聯社)

川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒

2026-07-16 15:02
川普政府擬定新規，在海外使館受理綠卡申請，須先繳10萬元保證金。(路透)

海外申請綠卡者 川普擬收10萬元保證金 收緊移民政策最新招

2026-07-15 22:03
有機構研究，如果美國、歐元區和英國希望到2050年基本擺脫對中國關鍵產業和供應鏈的依賴，未來25年需要額外投入23.6兆美元。(路透)

美國「去中國化」代價多大？研究報告：未來25年需投入13.7兆美元

2026-07-13 21:45
白宮為驟逝的聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)降半旗致哀。(路透)

葛理漢住所急救錄音曝光 白宮降半旗致哀

2026-07-12 13:45

超人氣

更多 >
華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？

華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？
好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜

好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜
世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王

世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王
一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父

一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父
25年圓一個夢…星爺「心中火永不熄滅」 前女足球員孫子七成幕後王牌

25年圓一個夢…星爺「心中火永不熄滅」 前女足球員孫子七成幕後王牌