我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗猛攻2座美軍基地 最高領袖再嗆美國「大撒旦」妄想稱霸

世界盃／法國防線大失火 單場狂丟6球創隊史第2慘 姆巴佩：感覺背叛了德尚

俄烏衝突影響…柴油也在漲價 對美經濟威脅更大

編譯湯淑君／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國柴油17日平均零售價格已漲到高於每加侖5美元，回升到約莫一個月前的價位。圖為...
美國柴油17日平均零售價格已漲到高於每加侖5美元，回升到約莫一個月前的價位。圖為5月時的檔案照。(路透)

美國與伊朗以牙還牙的衝突，又急遽升高，加深全面戰爭再度爆發的疑慮，布蘭特原油價格一周來暴漲4.6%。投資人擔心汽油價格隨之勁揚，但分析師警告，柴油漲價對美國經濟威脅更大。

作為全球基準的布蘭特原油17日(周五)暴漲4.6%，以每桶約88美元作收，周線漲幅為4月來最大。至此，原油價格已躍上近一個月來最高，反映美伊衝突升高，恐又實質封鎖戰前全球約五分之一石油賴以運輸的荷莫茲海峽

過去一周來，美伊你來我往發動攻擊，如今攻擊目標已擴及中東諸國的橋樑、公用事業、港口等重要基礎設施，例如科威特的供水和發電廠都遭伊朗攻擊。這顯示美伊敵意已擴大惡化，雙方衝突恐會愈演愈烈，重返6月簽署的停火協議備忘錄希望渺茫。

這場衝突也已衝擊柴油和汽油等燃料供應。加拿大的大型煉油廠醞釀秋季停機維修，可能加劇美國部分仰賴進口燃料的地區供應緊繃，又碰上俄羅斯煉油廠遭烏克蘭攻擊，迫使莫斯科暫停柴油出口，以確保國內供應充足。

杜拜諮詢公司Qamar Energy執行長米爾斯說，俄羅斯去年每日大約出口80萬桶柴油，但受烏克蘭攻擊影響，本月初已降到23.4萬桶左右。他說，買不到俄羅斯柴油的一些進口國已轉向美國買，導致美國國內柴油價格上漲。

Catalyst能源基建基金投資組合經理人雷克說：「精煉油品現在遠比原油供應吃緊。」

美國柴油17日平均零售價格已漲到高於每加侖5元，回升到約莫一個月前的價位，與去年7月相比漲逾1.3元。美國全國柴油均價在2022年6月漲到每加侖5.82元的紀錄高點，當時是受俄羅斯入侵烏克蘭擾亂能源市場衝擊。

分析師指出，如今燃料價格高漲，可能讓民眾對美國經濟展望更悲觀，相較於汽油漲價可能削弱消費者購買力、進而打擊消費者支出；柴油漲價對經濟各層面的衝擊更大，因為柴油比汽油產生更多的能源，而且是商用卡車、巴士和農業機具的首選燃料。

精華 FAQ

  • 主因是美國與伊朗衝突急遽升高，市場擔心戰事擴大，甚至可能影響荷莫茲海峽的石油運輸，因而推升布蘭特原油價格一周暴漲4.6%。

  • 因為柴油不僅是商用卡車、巴士和農業機具的重要燃料，也比汽油承擔更多運輸與生產功能，價格上升會擴大到物流、物價與整體經濟活動。

  • 加拿大大型煉油廠秋季停機維修、俄羅斯煉油廠遭烏克蘭攻擊後暫停柴油出口，以及進口國轉向美國採購，都讓美國柴油市場供應更吃緊。

伊朗 荷莫茲海峽 油價

上一則

為習近平訪美鋪路 分析：中國副外長馬朝旭前途看好

下一則

伊拉克、敘利亞重建輸油管 地緣戰略大挪轉…荷莫茲海峽不再獨霸？

延伸閱讀

中東兩大油路恐同時受阻？伊朗要青年運動待命封紅海門戶 油價周飆12%

中東兩大油路恐同時受阻？伊朗要青年運動待命封紅海門戶 油價周飆12%
美國石油及油品庫存偏低 供給仍然緊俏

美國石油及油品庫存偏低 供給仍然緊俏
伊朗危機再起…專家：油價恐漲到這價位、恐迫使Fed升息

伊朗危機再起…專家：油價恐漲到這價位、恐迫使Fed升息
燃料緊張 俄羅斯宣布禁止石油公司出口柴油

燃料緊張 俄羅斯宣布禁止石油公司出口柴油

熱門新聞

57歲越南裔澳洲公民阮富(Phu Nguyen)，因簽證過期長時間非法滯留，遭ICE逮捕。(取自洛杉磯移民暨海關執法局X.com帳號)

亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人

2026-07-17 20:17
川普總統(左)與共和黨參議員葛理漢。(美聯社資料照)

葛理漢猝逝 川普：昨晚我接到他的最後來電

2026-07-12 11:23
川普政府16日在「聯邦公報」中宣布將恢復「公共負擔」規定；綠卡申請人須證明自己不會成為公共負擔，否則政府可以拒絕向領取公共福利的移民發放綠卡。圖為俗稱糧食券的SNAP。(美聯社)

川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒

2026-07-16 15:02
川普政府擬定新規，在海外使館受理綠卡申請，須先繳10萬元保證金。(路透)

海外申請綠卡者 川普擬收10萬元保證金 收緊移民政策最新招

2026-07-15 22:03
有機構研究，如果美國、歐元區和英國希望到2050年基本擺脫對中國關鍵產業和供應鏈的依賴，未來25年需要額外投入23.6兆美元。(路透)

美國「去中國化」代價多大？研究報告：未來25年需投入13.7兆美元

2026-07-13 21:45
白宮為驟逝的聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)降半旗致哀。(路透)

葛理漢住所急救錄音曝光 白宮降半旗致哀

2026-07-12 13:45

超人氣

更多 >
華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？

華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？
好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜

好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜
世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王

世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王
一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父

一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父
25年圓一個夢…星爺「心中火永不熄滅」 前女足球員孫子七成幕後王牌

25年圓一個夢…星爺「心中火永不熄滅」 前女足球員孫子七成幕後王牌