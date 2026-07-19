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哈米尼喪禮上 伊朗強硬派、溫和派內鬥浮現 總統、外長遭群眾扔石

記者胡玉立／綜合報導
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伊朗專家會議成員柯米(左起)、伊朗最高領袖顧問雷扎伊、外交部長阿拉奇、伊朗司法總...
伊朗專家會議成員柯米(左起)、伊朗最高領袖顧問雷扎伊、外交部長阿拉奇、伊朗司法總監艾杰伊、 伊朗國會議長卡利巴夫、與伊朗總統裴澤斯基安等伊朗政府高級官員本月7日在德黑蘭，出席已故最高領袖柯梅尼的追悼儀式。(路透)

最近在德黑蘭舉行、為期一周的已故前最高領袖哈米尼(Ali Khamenei)葬禮，成為伊朗伊斯蘭共和國最強硬派支持者展示力量的機會，也讓伊朗高層內鬥局勢浮上枱面。

身著黑衣的哀悼者對伊朗總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)高喊「妥協者去死」；高喊「叛徒」、「賣國賊」的暴徒，向曾與川普政府談判達成停火協議的伊朗外長阿拉奇(Abbas Araghchi)投擲石塊，他不得不逃離葬禮現場。

有線電視新聞網(CNN)報導，葬禮期間針對伊朗溫和派的敵意，反映出最近數月伊朗最強破派別的一套理論：伊朗戰時領袖與華府談判並簽署停火協議，是在策畫一場針對伊朗及其革命理想的「軟政變」；新任最高領袖、哈米尼之子穆吉塔巴(Mojtaba Khamenei)因擔心自身安危而鮮少露面，或許已喪失行動能力。

出席葬禮的大批強硬派人士認為，伊朗公開領導層非但沒有為哈米尼之死復仇，反而簽署了一份違背穆吉塔巴命令的協議，向美國投降。

著有「伊朗人想要什麼」一書的美國伊朗問題專家阿吉齊(Arash Azizi)指出，在穆吉塔巴持續缺席下，伊朗首席談判代表、國會議長卡利巴夫(Mohammad Bagher Ghalibaf)、裴澤斯基安和阿拉奇成為戰後伊朗最引人注目的掌權者。因為無法接觸到穆吉塔巴，強硬派將他們對溫和派談判代表表現的不滿，轉為指責主談者密謀「政變」。

強硬派透過葬禮，加大力道要求伊朗與華府再次開戰來為領袖復仇，並宣布拒絕與川普總統達成任何協議。他們的願望似已實現；過去這一周，脆弱的美伊停火協議幾乎徹底破裂。

與此同時，專家表示，伊朗當權領袖正積極設法將強硬派邊緣化。14日，強烈反對停火協議、公開警告伊朗可能發生「政變」的強硬派議員納巴維安(Mahmoud Nabavian)，已被免去伊朗議會國家安全委員會職務。

柏林智庫「德國國際與安全事務研究所」(SWP)學者阿齊茲(Hamidreza Azizi)表示，「我們看到加利巴夫正在發揮影響力，將這些強硬派邊緣化；他們對體制而言代價太高，尤其是隨著伊朗局勢變得不穩，他們已將內部鬥爭公開化了。」

精華 FAQ

  • 因為葬禮聚集大量支持體制的群眾，強硬派得以公開發動政治攻勢，對總統與外長高喊侮辱口號，並把對美停火視為背叛，藉此放大自身聲勢。

  • 他們認為與華府談判並簽停火協議，等同違背穆吉塔巴命令、向美國投降，甚至是在削弱革命理想，因此將溫和派的外交行動解讀為內部奪權。

  • 報導指出，卡利巴夫、裴澤斯基安與阿拉奇正在被推到前台，同時官方也開始邊緣化過激強硬派，例如撤換反對停火的議員職務，試圖穩住局勢。

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