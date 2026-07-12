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伊朗最高領袖誓言報殺父之仇 重申拒與美和談

編譯易起宇／綜合報導
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新的伊朗最高領袖哈穆吉塔巴11日在X上發文誓言為父報仇。圖為伊朗民眾在街頭為死去...
新的伊朗最高領袖哈穆吉塔巴11日在X上發文誓言為父報仇。圖為伊朗民眾在街頭為死去領袖哈米尼的追悼活動中喊「殺死川普」。(路透)

伊朗最高領袖穆吉塔巴11日在X上發文，呼籲為前領導人、也就是他父親哈米尼的死復仇。川普10日也警告伊朗，如果該國領導人企圖或進行對他的暗殺，美軍將會徹底摧毀伊朗；以色列據傳本周向川普告誡了伊朗這項新暗殺計畫。

在哈米尼2月28日遭美以聯軍空襲身亡後幾天，穆吉塔巴被任命為最高領導人。但自那之後，他還尚未在任何公開場合或影片中亮相，引發對他在同場空襲中的傷勢有多嚴重，以及他對美伊和談介入程度的質疑。

伊朗重申拒絕與美國重啟談判，除非華府先達成多項條件，包括解決荷莫茲海峽運輸問題，以及伊朗石油出口正常化等。

伊朗半官媒法斯通訊社(Fars)11日引述匿名知情人士報導，伊朗官方希望美方在任何談判開始前，先達成這些「雙方共識」。

雖然緊張加劇，但美國官員表示，他們預期將會繼續與伊朗進行細部討論。伊朗外交部長阿拉奇(Abbas Araghchi)11日出訪阿曼，以討論荷莫茲海峽的未來。

在此發言的數小時前，美國才公開要求伊朗，宣布開放荷莫茲海峽的所有通道航運，並承諾不再攻擊行經該水域的民間船隻。匿名川普政府官員向記者表示，若德黑蘭不做出這樣的公開保證，將會面臨嚴重後果。

本周稍早的美軍多場夜間空襲和伊朗反擊，已導致油價攀高，並讓外界對邁向更廣泛和平協議的進一步談判產生質疑。美國總統川普10日表示，他認為6月中旬與德黑蘭達成的停火協議已經結束。

近期的緊張局勢，加上美國商務部撤銷允許伊朗販售石油到全球的豁免權，已對這兩國的休兵構成至今最大挑戰。美國一直抨擊伊朗攻擊行經荷莫茲海峽的船隻。德黑蘭以攻擊中東其他國家的美軍基地，回應美軍最新一波的攻擊。

精華 FAQ

  • 他在X上公開呼籲，要求為遭美以空襲身亡的父親哈米尼報仇，並以強硬語氣延續對美對抗立場，顯示伊朗高層不願在壓力下示弱。

  • 伊朗表示，除非華府先就荷莫茲海峽航運安全、伊朗石油出口正常化等問題達成共識，否則不會重啟談判，並要求美方先作出公開保證。

  • 美軍空襲與伊朗反擊已推升油價，也讓外界質疑和平協議前景；川普並警告，若伊朗企圖暗殺將遭嚴重報復，局勢因此更趨危險。

伊朗 以色列 哈米尼

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