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史上最大環太平洋軍演登場 指揮官：以實力求和平

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美國主導的2026年第30屆環太平洋軍事演習（RIMPAC）24日起在夏威夷及附...
美國主導的2026年第30屆環太平洋軍事演習（RIMPAC）24日起在夏威夷及附近海域舉行，核子動力航空母艦羅斯福號（右）停靠珍珠港。(中央社)

第30屆環太平洋軍事演習24日開幕，指揮官賈布隆回答中央社記者提問，表示「美軍奉行『以實力求和平』，嚇阻就是我們透過實力維持和平的方式」。

美軍羅斯福號航空母艦（USS Theodore Roosevelt）領銜，珍珠港-希卡姆聯合基地（Joint Base Pearl Harbor-Hickam）停滿各國軍艦，展開一個多月的聯合演習。

環太平洋軍演從1971年開始，每2年舉行一次，今年進入第30屆，它是美軍與盟友在海上聯合訓練的平台，也是印太區域防範侵略、維持自由、開放秩序的重要一環。

聯合部隊指揮官賈布隆（Jeffrey Jablon）與多國將領出席開幕記者會，在簡短致詞之後，回答10多家媒體記者提問，其中台灣記者占了半數。

2026年第30屆環太平洋軍事演習（RIMPAC）聯合部隊指揮官賈布隆（Jeff...
2026年第30屆環太平洋軍事演習（RIMPAC）聯合部隊指揮官賈布隆（Jeffrey Jablon）出席開幕記者會，回覆中央社記者提問時，強調美軍信奉「以實力求和平」理念，嚇阻就是透過實力維護和平的方式。(中央社)

中央社記者率先提問，關注台海安全：「雖然台灣沒有正式參與環太軍演，但台灣海峽的安全受到全世界關注，這場演習如何向任何潛在的侵略者傳達可信的嚇阻訊息？」

賈布隆回答，這場演習不是針對任何特定國家，也不是為了嚇阻特定一個國家，今年主題為「夥伴，整合與準備就緒」，最重要目的是提升各國夥伴的互通性，共同執行海上任務，維護自由開放的印太區域。

賈布隆補充說，美軍信奉「以實力求和平」（Peace through strength），「沒有人想要戰爭，嚇阻就是我們透過實力維護和平的方式，我們的目標就是和平」。

美國擁有現今最強大軍事力量，過去幾個月中東軍事衝突，外界關注是否影響這次環太軍演的準備，賈布隆回答「我直接告訴你，沒有影響」。他表示今年美國投入環太軍演的兵力數量，與過去大致相同，準備與盟友一起聯合訓練。

2026年第30屆環太平洋軍事演習（RIMPAC）24日起在夏威夷及附近海域舉行...
2026年第30屆環太平洋軍事演習（RIMPAC）24日起在夏威夷及附近海域舉行，當地專為軍眷服務的商場掛起各國國旗，歡迎各國官兵。(中央社)

賈布隆開幕致詞說，今年適逢美國建國250週年、環太演習進入第30屆，這場演習最重要的目的，是強化參與部隊的戰備能力，在自由開放的印太區域，維持海上安全與區域穩定。

今年環太軍演有31艘水面船艦、5艘潛艦、197架軍用飛機與3萬名官兵參與。

美國海軍中將賈布隆現職為美國太平洋艦隊副司令，這次演習擔任聯合部隊指揮官，智利與日本擔任副指揮官，加拿大將領負責指揮空中作戰，南韓海軍則是史上第一次擔任海上作戰指揮官。

外界解讀，這項安排象徵南韓在區域安全承擔更大責任，也顯示美國國防政策轉向，要求盟友與夥伴對自身防衛承擔主要責任，美國提供關鍵但有限的支援。

賈布隆表示，環太軍演的領導職位分工，代表了盟友與夥伴共同承擔責任。

精華 FAQ

  • 今年共有31艘水面船艦、5艘潛艦、197架軍用飛機與3萬名官兵參與，規模為歷屆之最，顯示美軍與盟友仍高度重視海上聯合訓練與戰備能力。

  • 賈布隆明確表示，這場演習不是針對任何特定國家，也不是為了嚇阻單一對象；其核心是提升夥伴互通性，共同執行海上任務，維持自由開放的印太秩序。

  • 南韓首度擔任海上作戰指揮官，外界解讀為區域安全責任加重，也反映美國希望盟友與夥伴承擔更多防衛責任，美方則提供關鍵但有限的支援。

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