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美伊衝突何時結束？川普新說法：「2周內」取勝、伊朗願放棄核武

編譯周辰陽／即時報導
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川普總統（右）8日在紐約麥迪遜廣場花園觀看NBA總冠軍第三戰。（路透）
川普總統（右）8日在紐約麥迪遜廣場花園觀看NBA總冠軍第三戰。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：川普稱美國將在兩周內宣布對伊朗取得全面勝利。
  • 重點二：他在電話造勢中支持葛理翰，並強調油價將隨戰事下跌。
  • 重點三：川普指伊朗願談判並放棄核武，聯合國代表則盼月底達成協議。

川普總統8日晚間啟程前往紐約市觀看NBA季後賽第三場比賽前，先與南卡羅來納州選民舉行一場電話造勢活動，並誇口表示，美國將在未來兩周內宣布對伊朗取得「全面勝利」。

根據每日郵報報導，以及福斯新聞轉述NewsNation記者迪恩（Libbey Dean）說法，南卡州共和黨籍聯邦參議員葛理翰（Lindsey Graham）是聯邦參院最積極支持對伊朗衝突的人士之一。他在9日初選面臨數名挑戰者，正力拚避免進入第二輪決選投票，而部分對手則反對葛理翰對伊朗戰爭過度積極的立場。

川普為了支持葛理翰而舉行這場電話造勢，並對伊朗戰爭的進展提出新的預測。他向支持者表示，美伊衝突將迅速結束，並說：「我們一直是一個非常強硬的團隊。我認為我們正在贏得這場戰鬥。但當我們宣布全面勝利時，你們真的將在接下來兩周內贏得這場戰鬥。」

川普接著表示：「這將很快發生，而油價也將大幅下跌。」

他還說，伊朗「現在正在談判，而且他們想達成一項非常好的協議」，並表示：「他們願意給我們一切。他們願意放棄核武。伊朗與南卡羅來納州人民看法一致。我看過一項民調，伊朗不能擁有核武，就是這麼簡單。」

就在川普發表上述言論之際，美聯社報導，伊朗與美國仍持續朝透過談判達成和平協議的方向努力。伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）表示，希望德黑蘭與華府能在「非常短的時間內」達成協議，最快可能在本月底前完成。

精華 FAQ

  • 他表示美國將在未來兩周內宣布對伊朗取得全面勝利，並認為這場衝突會很快結束，還強調油價也會明顯下跌。

  • 這場電話造勢主要是為了替南卡羅來納州參議員葛理翰助選。葛理翰是參院中最積極支持對伊朗強硬立場的人之一。

  • 川普稱伊朗正積極談判，甚至願意達成很好的協議並放棄核武；而伊朗駐聯合國大使也說，希望雙方能在短時間內達成協議。

伊朗 川普 南卡羅來納州

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