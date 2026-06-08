美伊衝突何時結束？川普新說法：「2周內」取勝、伊朗願放棄核武

川普總統（右）8日在紐約麥迪遜廣場花園觀看NBA總冠軍第三戰。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 川普稱美國將在兩周內宣布對伊朗取得全面勝利。

川普稱美國將在兩周內宣布對伊朗取得全面勝利。 重點二： 他在電話造勢中支持葛理翰，並強調油價將隨戰事下跌。

他在電話造勢中支持葛理翰，並強調油價將隨戰事下跌。 重點三：川普指伊朗願談判並放棄核武，聯合國代表則盼月底達成協議。

川普 總統8日晚間啟程前往紐約市觀看NBA季後賽第三場比賽前，先與南卡羅來納州 選民舉行一場電話造勢活動，並誇口表示，美國將在未來兩周內宣布對伊朗 取得「全面勝利」。

根據每日郵報報導，以及福斯新聞轉述NewsNation記者迪恩（Libbey Dean）說法，南卡州共和黨籍聯邦參議員葛理翰（Lindsey Graham）是聯邦參院最積極支持對伊朗衝突的人士之一。他在9日初選面臨數名挑戰者，正力拚避免進入第二輪決選投票，而部分對手則反對葛理翰對伊朗戰爭過度積極的立場。

川普為了支持葛理翰而舉行這場電話造勢，並對伊朗戰爭的進展提出新的預測。他向支持者表示，美伊衝突將迅速結束，並說：「我們一直是一個非常強硬的團隊。我認為我們正在贏得這場戰鬥。但當我們宣布全面勝利時，你們真的將在接下來兩周內贏得這場戰鬥。」

川普接著表示：「這將很快發生，而油價也將大幅下跌。」

他還說，伊朗「現在正在談判，而且他們想達成一項非常好的協議」，並表示：「他們願意給我們一切。他們願意放棄核武。伊朗與南卡羅來納州人民看法一致。我看過一項民調，伊朗不能擁有核武，就是這麼簡單。」

就在川普發表上述言論之際，美聯社報導，伊朗與美國仍持續朝透過談判達成和平協議的方向努力。伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）表示，希望德黑蘭與華府能在「非常短的時間內」達成協議，最快可能在本月底前完成。