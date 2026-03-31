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國際油價轉跌 美股期指漲幅拉大 川普傳擬趁早結束對伊作戰

編譯劉忠勇／綜合外電
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分析師指出，若荷莫茲海峽無法迅速恢復安全航行，德黑蘭當局將持續威脅全球貿易。(路...
分析師指出，若荷莫茲海峽無法迅速恢復安全航行，德黑蘭當局將持續威脅全球貿易。(路透)

國際油價周二早盤轉跌，美股期指由黑翻紅後更拉大漲幅。華爾街日報報導，美國總統川普告訴幕僚，他願意結束對伊朗的軍事行動，荷莫茲海峽仍處於封鎖的態度以後再說。

標普 500 指數期貨上漲 1%；西德州原油（WTI）原本一度大漲 3.9% 後，隨後回落 1.6%至每桶101.25美元。

金價連續二日上漲，聯準會（Fed）主席鮑爾的談話緩和了升息預期。現貨金價上漲2.1%至每英兩4606.90美元。

鮑爾表示，儘管戰爭引發油價飆漲加劇了通膨壓力和升息預期，但美國長期通膨預期似乎仍受控制。他指出，央行的政策正處於「足以讓我們觀望的合適位置」。

在伊朗襲擊杜拜港內的科威特油輪後，亞股早盤開低，油價跳漲，也導致 MSCI 亞太指數下跌 1.3%，一度回吐今年以來全部漲幅。

VanEck Associates 跨資產策略師Anna Wu說：「風險資產一直在等待任何反彈的藉口。因此，敘事改變對市場心理來說就像打了強心針。然而，這目前既非雙方共識也尚未定案，現在就將其視為基本情境可能還言之過早。」

據華爾街日報報導，川普和他的幕僚評估後認為，要強行打通荷莫茲海峽，衝突將超出他所規劃的四到六周期限。他決定美軍應達成消耗伊朗海軍與飛彈庫存的主要目標，並在外交施壓德黑蘭恢復通航之時，逐步結束目前的戰爭狀態。官員指出，若外交手段失敗，華府將轉而敦促歐洲與波斯灣盟國主導重啟海峽。

官員透露，川普仍有動武選項可供裁奪，但目前並非他的首要任務。

分析師指出，若無法迅速恢復安全航行，德黑蘭當局將持續威脅全球貿易，直到美國及其夥伴選擇談判達成協議，或是採取武力強行結束這場危機。

華盛頓布魯金斯學會（Brookings Institution）副會長、伊朗專家馬洛尼（Suzanne Maloney）批評，在海峽尚未重啟前就結束軍事行動，是「極其不負責任」的行為。

聯準會 川普 伊朗

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