快訊

華裔數學家丘成桐扯上艾普斯坦？哈佛校刊：曾協調建清華波士頓分校

美欠22億聯合國快破產 川普：我打幾通電話就能讓其他國家掏錢

英媒：「淫魔」疑為普亭辦事 設美人計蒐集美政要黑料

編譯盧思綸／綜合報導
2018年時任總統的川普(左)與俄羅斯總統普亭(右)在芬蘭赫爾辛基舉行會晤。(路透)
2018年時任總統的川普(左)與俄羅斯總統普亭(右)在芬蘭赫爾辛基舉行會晤。(路透)

司法部一口氣公布300多萬頁「淫魔富豪」艾普斯坦檔案，再度在歐美政商名流圈掀起震盪。每日郵報引述情報圈消息人士稱，艾普斯坦可能是替前蘇聯情治機關「國家安全委員會」(KGB)辦事，利用性招待設下「世上規模最大的蜜罐陷阱」，包括送上俄羅斯女子引誘各國政要與富豪入局，拍下他們的黑料交給俄羅斯作為把柄。

每日郵報並指出，這批檔案披露訊息提到，艾普斯坦曾稱可提供克里姆林宮有關川普的有價值內幕。

這批檔案中，有1056份文件直接提到普亭名字，另有9629份提及莫斯科。更引人關注的是，艾普斯坦在2008年因安排未成年賣淫遭定罪後，似乎仍能與普亭多次會面。

消息人士稱，這或可解釋艾普斯坦雖名為金融從業者，卻長年過著與其身分不相稱的極奢華生活。消息人士還說，美國安全部門長年監控艾普斯坦與俄國的往來，但英國方面因前王子安德魯的原因較為猶豫。

檔案曝光，億萬富豪比爾蓋茲曾「因與俄羅斯女子發生性行為」而向艾普斯坦顧問索取性病藥物，蓋茲已出面否認。而艾普斯坦2008年被定罪後兩年，仍提議介紹前王子安德魯認識一名26歲俄羅斯女子。

其他披露訊息顯示，2018年川普、普亭首度歷史會晤之前，艾普斯坦聲稱可向克宮提供關於川普的有價值情報。艾普斯坦並曾傳訊給當時歐洲理事會祕書長賈格蘭德(Thorbjorn Jagland)，表示可代為轉達訊息給普亭，建議如何應對美國總統。

美國情報界部分專家推測，艾普斯坦可能是透過與美國報業鉅子羅伯特‧麥斯威爾(Robert Maxwell)的生意往來，踏入諜報圈。羅伯特1991年被發現陳屍大西洋、疑自遊艇落海；艾普斯坦2019年在獄中身亡，家屬則認為他遭滅口。羅伯特之女麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)是艾普斯坦前女友，因兒童性販運等罪被判20年。

安全消息人士並指，羅伯特自1970年代起被視為俄方資產，曾在蘇聯猶太人前往以色列的安排中扮演角色，且牽涉以色列情報單位摩薩德；作為交換，羅伯特據稱在艾普斯坦協助下，將俄羅斯資金洗入西方。美方官員另相信，艾普斯坦與俄羅斯有組織犯罪長期往來、可能遭勒索，或可解釋他為何能輕易把俄羅斯女孩帶入其圈子。

一名消息人士說：「你把安德魯、蓋茲、川普、柯林頓和其他人，全都集中在一座滿是高科技設備的島上、落入不堪的處境，這就是世上最大規模的蜜罐陷阱。」這名消息人士並稱，「美國人追查這件事多年了，但英國這邊似乎更忌憚，推測是因為牽連王室」。

但報導強調，目前未有書面證據顯示普亭及其情報人員與艾普斯坦的非法活動有直接關聯。

艾普斯坦 俄羅斯 普亭

