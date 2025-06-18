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以色列與伊朗到底誰勝誰負？CNN：關鍵在「這組數字」

英特爾大裁員 砍晶圓製造部門15-20%人力 1萬人恐失業

中國廉購伊朗90%石油 港口如被炸…

編譯陳韻涵／綜合報導
伊朗大多數油輪的航運起點在波斯灣的哈格島。(取自維基公有領域)
伊朗大多數油輪的航運起點在波斯灣的哈格島。(取自維基公有領域)

中國便宜收購伊朗逾90%出口石油以色列若炸出口港，中國將付出代價。

華爾街日報報導，伊朗每日出口約170萬桶原油，不到全球需求的2%；2018年底，川普總統在第一任期內退出伊朗核協議數月後，美國再次制裁伊朗出口石油。

大多數國家不願接觸伊朗遭制裁的原油，德黑蘭政府被迫打折販售，透過祕密途徑出口；伊朗有一支油輪組成的「黑暗艦隊」(dark fleet)，在關閉應答器、隱匿航跡的情況下出口石油。

大宗商品數據提供商「Kpler」數據顯示，伊朗目前逾90%石油銷往中國，其中大部分石油由中國山東地區的小型「茶壺」煉油廠收購，這些煉油廠在國營石油公司之外獨立運作。

為維持利潤，中國的小型煉油廠2022年大量購買非法的伊朗石油。

大宗商品數據供應商「阿格斯媒體」(Argus Media)的中國原油業務副總裁里德(Tom Reed)表示，伊朗石油與類似等級的非制裁原油(如阿曼出口混合原油)相比，每桶價格平均低2元。

華爾街日報指出，此價差近期縮小，主因是擔心伊朗與以色列的衝突，以及美國可能實施更嚴格的制裁，導致伊朗石油供應中斷；過去價差最大的情況在2023年發生，一度達11元，2024年平均相差4元。

伊朗石油幾乎沒有其他買家，中國煉油廠擁有話語權；此外，受制裁的石油以人民幣而非美元支付，伊朗除了購買中國產品之外，幾乎沒有其他選項以支配這筆原油收入，加劇伊朗對中國的依賴；伊朗商會(Chamber of Commerce)官員去年形容這種貿易關係為「殖民陷阱」(colonial trap)。

以色列迄今未攻擊伊朗的能源出口樞紐，但若以色列的目標是尋求伊朗政權更迭，可能試圖切斷德黑蘭的石油資金，攻擊伊朗大多數油輪的航運起點，即波斯灣的哈格島(Kharg Island)，這不僅可能中斷伊朗大部分石油出口，還將衝擊中國從伊朗購得的廉價石油供應。

伊朗 石油 以色列

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