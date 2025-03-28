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美祭汽車關稅 加、法、巴喊報復 德籲歐洲堅決應對

編譯葉亭均／綜合報導
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川普總統對進口汽車祭出25%關稅，德國呼籲歐洲堅決應對，法國呼籲對美徵收報復關稅。圖為在德國法蘭克福準備裝運出口的汽車。(美聯社)
川普總統對進口汽車祭出25%關稅，德國呼籲歐洲堅決應對，法國呼籲對美徵收報復關稅。圖為在德國法蘭克福準備裝運出口的汽車。(美聯社)

川普總統對進口汽車祭出25%關稅，加拿大和巴西立即表示不排除採取反制措施，德國呼籲歐洲堅決應對，法國呼籲對美徵收報復關稅，中國則批評損害多邊貿易機制。日本首相石破茂稱考慮合適因應措施，但日本官員私下表示，應不會採取反制措施。

美國在2024年進口價值4740億美元汽車產品，墨西哥、日本、南韓、加拿大和德國等美國主要盟友是排名前五大的供應國。

據彭博統計，以金額而言，美國進口最多汽車的國家依次為墨西哥(785億美元) 、日本(397億美元)、南韓(366億美元)、加拿大(312億美元)和德國(248億美元)。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，美國這次汽車關稅「直接攻擊」加拿大汽車產業勞工，違反川普第一任期簽署的美墨加協定，他將與內閣成員研議因應措施，「我們將捍衛我們的勞工、企業和國家」。

汽車是加拿大最重要出口產品之一。通用、Stellantis、豐田都在加國安大略省設有組裝廠。卡尼表示，加國一個選項是對美國商品進一步加徵反制關稅。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）說，歐盟將繼續尋求談判解決方案。德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）呼籲歐盟「堅決回應」，「我們需要展現力量與自信，必須表明不會向美國屈服」。

法國財政部長隆巴德（Eric Lombard）說，歐洲「唯一解決方案」是對美國產品徵收報復關稅，「儘管歐盟正與對方談判。對歐盟來說，唯一解決之道是對美國產品提高關稅來回應。」隆巴德表示，歐盟執委會正在制定一份將被徵收關稅的美國產品清單。

義大利豪華車廠法拉利（Ferrari）27日宣布回應措施，將調漲對美銷售價格，漲幅最高10%。

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在東京向記者表示，他計畫對美國實施報復性關稅，但未具體說明細節。他表示，川普還不明白關稅會導致通膨，對美國不利，保護主義不會有助於任何國家。

日本首相石破茂26日在國會表示，「我們必須考慮合適的因應措施，所有選項都在檯面上，底線是我們必須考慮什麼最符合日本國家利益」。

不過，共同社報導，多名日本政府相關人士一致表示，「這次大概不會採取反制措施」。一名經濟官員說，日本缺乏可用關稅讓美國困擾的商品。

南韓產業通商資源部與車廠舉行緊急會議，討論美國汽車關稅影響。2024年，南韓汽車出口額近半數銷往美國。

中國外交部27日回應美國加徵進口汽車關稅時批評美方做法違反世貿組織規則，損害以規則為基礎的多邊貿易體制和各國人民共同利益，也無益解決自身問題。

關稅 日本 歐盟

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