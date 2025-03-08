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彭博：普亭願臨時停火 但對哪些國家來維和有意見

編譯盧炯燊／綜合報導
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對於川普總統的俄烏停戰提議，俄羅斯官員私下表示，只要滿足條件，總統普亭願意討論臨時停火。(歐新社)
對於川普總統的俄烏停戰提議，俄羅斯官員私下表示，只要滿足條件，總統普亭願意討論臨時停火。(歐新社)

對於川普總統的俄烏停戰提議，俄羅斯總統普亭提出首個積極回應信號。彭博社引述莫斯科知情人士透露，只要俄烏戰爭的最終和平解決方案取得進展，俄羅斯願意討論臨時停火。

消息來源指出，美國國務卿魯比歐(Marco Rubio)、國家安全顧問沃茲(Mike Waltz)、總統中東特使威科夫(Steve Witkoff)、俄羅斯外長外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)以及普亭的外交事務顧問鄂夏柯夫(Yuri Ushakov)上月在沙烏地阿拉伯會談期間，美方傳達了川普停火和談的提議。

兩位知情人士說，為了在停止敵對行動上達成共識，俄方認為必須明確了解最終和平協議的框架原則。另一位知情人士透露，俄方尤其堅持確定最終維和任務的界限，包括哪些國家參與維和任務，就必須達成一致。

對於有關消息的披露，克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)暫未置評。

川普1月20日展開第二任後，便推翻了前朝拜登對俄烏戰爭政策，試圖迅速結束戰爭，但普亭一再拒絕川普盡快停戰建議。他在川普就任前表示，「我們不需要停戰，需要的是長期、持久的和平」。而這次普亭顯然做了積極改變。

外界注意到，美俄高層官員會晤細節此時披露出來，正值美烏官員計畫下周在沙烏地阿拉伯會談前，威科夫已表明，這次會議旨在達成「和平協議及初步停火的框架」。俄方知情人士的說法，顯然是開出莫斯科的條件。

俄羅斯對於停戰後維和部隊的組成尤其關注，早已明言不會接受北約軍隊駐在烏克蘭領土，也拒絕歐洲國家提議組成「自願聯盟」協助監督實施和平協議。

但兩位知情人士表示，莫斯科並不反對在俄烏衝突中保持中立的國家，包括中國向烏克蘭派駐軍隊。

中國一直沒有沒有透露是否會對烏克蘭派駐軍隊，中方一向只是參與聯合國維和部隊在交戰地區履行維和任務，而俄烏停戰並未涉及聯合國，因此可以理解中方未來的決定。

川普 普亭 俄羅斯

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