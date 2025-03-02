我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣

傳川普政府開1條件 要求澤倫斯基照做修復美烏關係

川普拚贏得諾貝爾和平獎 俄烏情勢恐使希望更渺茫

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
諾貝爾和平獎始終是川普的心頭大事，然而目前俄烏情勢的演變，讓他看來更難獲獎。（路透）
諾貝爾和平獎始終是川普的心頭大事，然而目前俄烏情勢的演變，讓他看來更難獲獎。（路透）

川普總統第一任期時，挪威議員泰布林-吉德(Christian Tybring-Gjedde)曾兩次提名川普角逐諾貝爾和平獎，但皆鎩羽而歸。諾貝爾和平獎始終是川普的心頭大事，然而目前俄烏情勢的演變，讓他看來更難獲獎。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，川普似乎著迷於該獎項。在2018年一場農業展望活動上，川普提到1970獲獎、2009年去世的美國植物學家伯勞格(Norman Borlaug，推動「綠色革命」對抗全球飢荒)，在稱讚伯勞格的同時川普說：「你能相信嗎？他獲得了諾貝爾和平獎…他們可能永遠不會給我這個獎，即使我在韓國、(敘利亞)伊德利卜省(Idlib)之類的所有地方做事，你知道為什麼嗎？因為他們不想給我。」

當時川普有兩次獲獎的機會：說服北韓放棄核武(未實現)、使以色列和一些阿拉伯鄰國的關係正常化(已實現)；泰布林-吉德2020年9月依川普達成的中東和平協議(即亞伯拉罕協議，Abraham Accords)提名角逐該獎，但隔年公 布名單時仍榜上無名。

美國曾有四位總統獲得過諾貝爾和平獎，川普前助手們表示，川普對於未躋身其中耿耿於懷，上個月他在橢圓形辦公室會見以色列總理內唐亞胡時，就曾對記者抱怨說，「他們永遠不會頒給我…太糟糕了，我值得獲獎」。

可是在川普與烏克蘭總統澤倫斯基28日爆發氣氛火爆的爭吵後，俄烏和平協議現在看起來比任何時候都更難達成，已危及川普盡快結束戰爭的承諾。擔任挪威國會國防和外交委員會的泰布林-吉德這次可能也難相挺，他表示挪威與俄羅斯接壤，「如果俄羅斯繼續占領領土，我們就會處於危險之中」。

川普 諾貝爾 俄羅斯

上一則

美墨邊境無證客降至25年來新低 川普：對美國的入侵已結束

下一則

談判破裂…澤倫斯基忘了與川普打交道 奉承為首要規則

延伸閱讀

傳川普政府開出1條件 要求澤倫斯基照做修復美烏關係

傳川普政府開出1條件 要求澤倫斯基照做修復美烏關係
川普下令調查進口木材 研擬再祭25%關稅重拳

川普下令調查進口木材 研擬再祭25%關稅重拳
美墨邊境被逮無證客 降至25年來新低

美墨邊境被逮無證客 降至25年來新低
賴清德兩岸政策 走入澤倫斯基模式？

賴清德兩岸政策 走入澤倫斯基模式？

熱門新聞

川普(中)與澤倫斯基(左)的肢體動作非常激烈。(路透)

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

2025-02-28 19:51
川普政府計畫推出「金卡簽證」，未來花500萬美元，就能取得美國公民身分。(路透)

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

2025-02-25 19:40
眾院少數黨領袖傑佛瑞斯稱，共和黨推出的預算大綱將導致美國史上出現最大規模的白卡經費刪減。（美聯社）

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

2025-02-26 11:05
澤倫斯基離開白宮。美聯社

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

2025-02-28 16:54
烏克蘭總統澤倫斯基和美國總統川普當著媒體面互斥，成為白宮空前奇觀。(歐新社)

CNN評：澤倫斯基誤入川普禁區 沒做1舉動釀大錯

2025-02-28 22:45
烏克蘭總統澤倫斯基2月28日與美國總統川普的談判破裂，原定於白宮舉行的聯合記者會取消後準備上車離開。(歐新社)

傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言

2025-03-01 09:26

超人氣

更多 >
傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言

傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言
國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊

國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊
必須「徹底改變或走人」？美挺烏參議員要他辭職 澤倫斯基回應了

必須「徹底改變或走人」？美挺烏參議員要他辭職 澤倫斯基回應了
「川普交易」4支柱倒塌 卻讓MEGA走紅

「川普交易」4支柱倒塌 卻讓MEGA走紅
查克柏格為妻子大肆慶生 似回應之前偷瞄傳聞

查克柏格為妻子大肆慶生 似回應之前偷瞄傳聞