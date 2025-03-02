川普拚贏得諾貝爾和平獎 俄烏情勢恐使希望更渺茫

諾貝爾和平獎始終是川普的心頭大事，然而目前俄烏情勢的演變，讓他看來更難獲獎。（路透）

在川普 總統第一任期時，挪威議員泰布林-吉德(Christian Tybring-Gjedde)曾兩次提名川普角逐諾貝爾 和平獎，但皆鎩羽而歸。諾貝爾和平獎始終是川普的心頭大事，然而目前俄烏情勢的演變，讓他看來更難獲獎。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，川普似乎著迷於該獎項。在2018年一場農業展望活動上，川普提到1970獲獎、2009年去世的美國植物學家伯勞格(Norman Borlaug，推動「綠色革命」對抗全球飢荒)，在稱讚伯勞格的同時川普說：「你能相信嗎？他獲得了諾貝爾和平獎…他們可能永遠不會給我這個獎，即使我在韓國、(敘利亞)伊德利卜省(Idlib)之類的所有地方做事，你知道為什麼嗎？因為他們不想給我。」

當時川普有兩次獲獎的機會：說服北韓放棄核武(未實現)、使以色列和一些阿拉伯鄰國的關係正常化(已實現)；泰布林-吉德2020年9月依川普達成的中東和平協議(即亞伯拉罕協議，Abraham Accords)提名角逐該獎，但隔年公 布名單時仍榜上無名。

美國曾有四位總統獲得過諾貝爾和平獎，川普前助手們表示，川普對於未躋身其中耿耿於懷，上個月他在橢圓形辦公室會見以色列總理內唐亞胡時，就曾對記者抱怨說，「他們永遠不會頒給我…太糟糕了，我值得獲獎」。

可是在川普與烏克蘭總統澤倫斯基28日爆發氣氛火爆的爭吵後，俄烏和平協議現在看起來比任何時候都更難達成，已危及川普盡快結束戰爭的承諾。擔任挪威國會國防和外交委員會的泰布林-吉德這次可能也難相挺，他表示挪威與俄羅斯 接壤，「如果俄羅斯繼續占領領土，我們就會處於危險之中」。