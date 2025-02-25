外界預測：俄烏停戰時間 可能落在5月俄勝利日

俄國入侵烏克蘭戰爭三周年，烏克蘭民眾24日在基輔的護國戰士紀念牆前，追悼抵抗俄國侵略而陣亡的軍人。(美聯社)

俄烏戰爭24日滿三周年，有專家學者預測，俄烏戰爭停戰的時程有可能配合俄國 二戰勝利日的日期；美國總統川普 則否認他將在5月9日前往莫斯科。

根據中國及俄國媒體報導，中國國家主席習近平5月將訪莫斯科與普亭 會面。

針對俄烏戰爭，美俄之間進入停戰協商，德國柏林智庫卡內基俄羅斯歐亞中心（Carnegie Russia Eurasia Center）的資深研究員鮑諾夫（Alexander Baunov）17日撰文評論指出，俄國總統普亭正在利用川普急於表現的欲望。

鮑諾夫表示，普亭不僅願意釋放美國教師福格爾（Marc Fogel），也可能已經準備好要做人情給川普、結束俄烏戰爭；另一方面，鮑諾夫說，川普對普亭意外的奉承，象徵川普也同樣在討好普亭。

鮑諾夫認為，川普日前與普亭通話，提及兩國在二次世界大戰中合作的歷史，表達出對大國政治的嚮往；鮑諾夫說，這從烏克蘭和歐洲從美俄的談判桌上缺席，可以看得出來。

鮑諾夫認為，普亭得到美俄領袖互訪的承諾是普亭的一大勝利，尤其讓美國總統訪問「獨裁」國家，有助於外交，也是在國際上洗白最好的方法。

鮑諾夫認為，包括川普的訪問，以及俄烏戰爭停火都有可能配合俄國5月9日的二戰勝利日；鮑諾夫指出，現在已有傳聞，俄烏戰爭最快有可能在4月20日之前達成停火。

美國總統川普24日與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會面；被媒體問及是否計畫在5月9日前往莫斯科，川普說，他不知道是不是5月9日，並表示，他與普亭的見面沒有那麼快。

川普說，5月9日太快了，他會在適合的時機前往莫斯科。