美收緊對中晶片管制 Nvidia大批GPU急甩賣
美國為堵住中國企業透過海外資料中心遠端使用AI晶片的漏洞而收緊管制，帶動輝達大量GPU湧入轉售市場，並加劇輝達在國會與監管層面的壓力。
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美國為堵住中國企業透過海外資料中心遠端使用AI晶片的漏洞而收緊管制，帶動輝達大量GPU湧入轉售市場，並加劇輝達在國會與監管層面的壓力。
據媒體CNBC報導，在川普政府收緊規定、旨在限制中國企業透過遠端方式使用最先進人工智慧系統後，Nvidia(輝達，另譯英偉達)晶片的持有者正忙著為這些硬體尋找新買家。市場消息指出，輝達圖像處理器(GPU)賣家正在為數千個先進的B300晶片尋找出路。大量輝達GPU湧入轉售市場，賣方試圖將硬體轉售他處。
CNBC的25日報導指出，華府的限制可能擾亂AI基礎設施需求，並迫使高端GPU產能重新洗牌，儘管輝達堅稱整體需求仍超過供應。
報導提到，人工智慧基礎設施交易平台GPU Mart總裁杜哈梅爾(Jack Duhamel)和兩名知情人士告訴CNBC，輝達GPU銷售激增直接歸因於新規。杜哈梅爾補充，一家有意出售輝達晶片的公司告訴GPU Mart，這項銷售與新規有關；兩名知情人士表示，晶片銷售商似乎急於甩賣這些晶片，因為它們原本是為中企租用資料中心使用。
商務部工業與安全局(BIS)早前發布一項「臨時最終規則」(interim final rule)，作為打擊中企規避出口管制措施的一環。這些企業先前透過存取海外資料中心間接使用最先進的輝達晶片；而新規實際上禁止這類晶片流向中國。該規定已於11月19日生效。
美國貿易代表葛里爾(Jamieson Lee Greer)25日接受訪問時表示，上周宣布的新規定旨在填補現有的漏洞。長期以來美國一直禁止將輝達最高端的AI晶片Blackwell或同類產品直接銷售至中國。
輝達亦正面臨國會日益嚴格的審查，焦點在於中企如何取得輝達的先進晶片。據消息透露，這家晶片巨頭已向客戶發出警告，指出擬議中的「遠端存取安全法案」(Remote Access Security Act)將賦予美國政府更廣泛的權力，以管控對雲端服務的存取，恐使各方皆面臨法律行動的風險。該法案已在眾院通過、但尚未經參院批准。
7月時，美國指控中國AI新創公司「月之暗面」(Moonshot AI)透過位於泰國的一處設施存取輝達晶片。上月初有報導指出，月之暗面曾試圖透過位於歐洲的資料中心來取得輝達晶片。中方則回應「反對將科技經貿問題政治化」。
新規上路後，原本供中企租用資料中心使用的輝達高階GPU被迫尋找新買家，市場出現大量轉售潮，B300等數千顆晶片加速流入二手市場。 重點在堵住中國企業透過海外資料中心或雲端服務，遠端取得並使用美國最先進AI晶片的做法，避免原本禁止直銷中國的限制被間接繞過。 輝達正接受國會更嚴格審查，且擬議中的遠端存取安全法案可能讓美國政府對雲端存取有更大管控權，進一步提高相關業者的法律風險。
精華 FAQ
新規上路後，原本供中企租用資料中心使用的輝達高階GPU被迫尋找新買家，市場出現大量轉售潮，B300等數千顆晶片加速流入二手市場。
重點在堵住中國企業透過海外資料中心或雲端服務，遠端取得並使用美國最先進AI晶片的做法，避免原本禁止直銷中國的限制被間接繞過。
輝達正接受國會更嚴格審查，且擬議中的遠端存取安全法案可能讓美國政府對雲端存取有更大管控權，進一步提高相關業者的法律風險。
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