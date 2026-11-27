AI摘要 文章摘要整理： 華爾街日報報導，輝達高層普里與美超微主管陳仙莉婚姻關係，因涉及晶片供應與客戶合作而引發利益衝突疑慮，並牽動美超微違規轉運案調查。

華爾街日報25日報導，黃仁勳 並非Nvidia(輝達，另譯英偉達)唯一與客戶公司主管發展感情的高層。現任及前任同事透露，黃仁勳的長期副手、近期卸下輝達全球業務主管職務的普里(Jay Puri)，與超微 " rel="237211">美超微 (Super Micro Computer)資深主管陳仙莉(Cenly Chen，音譯)交往多年，今年3月結婚。美超微員工曾被控將晶片走私至中國，兩人的關係也引發利益衝突疑慮。

現年72歲的普里2005年加入輝達，與黃仁勳建立由數十家合作夥伴組成的網絡，可因應中國對人工智慧(AI)資料中心的需求，包括美超微及涉及黃仁勳婚外情醜聞的Megaspeed。普里7月宣布將卸任，但會續任輝達資深顧問。

司法部3月19日曾指控美超微共同創辦人廖義賢(Yih-Shyan “Wally” Liaw)及另外兩人共謀，指示東南亞一家未具名公司於2024年及2025年訂購價值約25億元的美超微伺服器，再將其中價值至少5.1億美元、搭載輝達高階晶片的伺服器違規轉運至中國。一名熟悉美超微的人士透露，聯邦調查局(FBI)探員近期曾向他詢問陳仙莉等高層主管的情況。

美超微8月表示，獨立董事主導的客戶交易審查，未發現任何現任資深管理團隊成員知悉涉嫌違規轉運計畫的證據。一宗股東訴訟指稱，陳仙莉曾在美超微取得輝達晶片的過程中扮演一定角色，放空機構渾水研究(Muddy Waters)本月稍早也在報告中點出她與普里的關係，使兩人戀情受到關注。

現年50歲的陳仙莉畢業於中國復旦大學，2008年加入美超微後在業務部門逐步晉升，擔任成長長(Chief Growth Officer，簡稱CGO)期間，掌管服務公司部分最大客戶的業務團隊。普里與她交往期間則領導輝達全球業務團隊，該團隊負責決定如何向客戶分配最新晶片。

當時美超微正積極爭取輝達晶片。兩家公司員工表示，陳仙莉經常與普里打交道，並陪同美超微執行長造訪輝達，力促輝達向美超微客戶供應晶片。她也在業務會議上鼓勵團隊成員，遇到與輝達有關的問題可直接找她，將自己定位為主要聯絡窗口。

據曾與兩人共事的人士透露，這段戀情是公開的祕密。兩人2024年曾在舊金山歌劇院年度「假面晚宴」上挽手合影。紀錄顯示，兩人今年3月7日在加州大蘇爾(Big Sur)舉行婚禮。美超微案起訴書公開數周後，夫妻倆4月又在加州科學院晚宴上與其他輝達主管及其配偶一同入鏡。

陳仙莉3月出席輝達年度大會，談及兩家公司的密切關係，數周後離開美超微，獲任命為雲端服務公司ChronoScale執行長。該公司由輝達另一家合作夥伴Applied Digital分拆成立。Applied Digital執行長兼ChronoScale董事長康明斯(Wes Cummins)稱讚陳仙莉能力出眾，也承認兩人的關係引發利益衝突疑慮，但他說，輝達相當重視這類問題。他也不知美超微曾獲輝達任何特殊待遇。

普里與輝達均未回覆評論請求。美超微表示，陳仙莉並未統籌公司與輝達的合作關係或負責採購輝達繪圖處理器(GPU)，向美超微客戶分配晶片的決策也涉及多個部門。陳仙莉表示，聯邦執法機關尚未與她聯繫。她在電子郵件中寫道：「我與美超微的客戶打交道，購買哪些晶片由客戶自行決定。我沒有參與晶片的選擇或採購。」