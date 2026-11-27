輝達執行長黃仁勳2024年7月訪台時，被拍到與新加坡資料中心Megaspeed前高管黃樂同框。黃樂是否為中國間諜？國安高層意見分歧。 (路透)

AI摘要 文章摘要整理： 路透報導指出，圍繞黃仁勳婚外情對象黃樂是否為中國間諜，美國高層與情報機構意見分歧，FBI否認有證據，CIA則持保留態度。

路透報導，多位知情人士透露，Nvidia(輝達，另譯英偉達)執行長黃仁勳 復職數日，有個核心問題始終懸而未決；包括白宮、聯邦調查局(FBI )和中央情報局(CIA )在內的高層國家安全官員意見仍然分歧，大家爭論的是：黃仁勳的婚外情對象、輝達重要客戶、新加坡科技公司前主管黃樂(Alice Huang)，到底是不是中國間諜？她是否為中國國家安全部工作或傳遞信息？

知情人士表示，美國收集到黃樂與中國國安部人員聯繫的情報好幾個月，包括FBI、CIA以及國家安全顧問兼國務卿魯比歐(Marco Rubio)在內的關鍵官員，都掌握了一致的基本事實，但對於情報的解讀，眾人立場不一。

路透報導，如何解讀這些情報，直接影響了川普力主黃仁勳重返輝達的決定；這些情報可能是國會調查輝達和川普決定的核心。相關情報分析報告在情報界和內閣官員之間嚴格保密，過去也沒有與國會共享。在川普治理下，情報界內部機密資訊的共享與討論範圍有限，對情報解讀不同，已成為川普政府面臨的問題。

FBI的評估認為，情報並未顯示黃樂是中國情報人員或線人；CIA的報告比較微妙，它未明確顯示黃樂持有敏感國家安全資訊或將其傳遞給中國，也沒有排除出現新證據的可能性。部分官員認為，即使情報未顯示黃樂傳訊息給中國，但她與中國情報機構有接觸，就代表她與北京有合作。CIA情報分析顯示，黃樂曾與中國情報機構接觸，是因為中國法律規定公民有義務配合中國情報機關。

紐約時報11月初報導，魯比歐今年稍早撰寫的一份機密備忘錄顯示，中國國家安全部已招募黃樂，可能將她當成線人。消息曝光後，在政府內部及輝達董事會成員之間引發軒然大波；眾人質疑黃仁勳是否知道他交往的對象傳遞消息給中國。

知情人士指出，川普曾召集副總統范斯(JD Vance)、司法部長布蘭奇(Todd Blanche）與國家情報總監克雷頓(Jay Clayton)討論相關情報，並追問黃仁勳是否正受到調查、是否對國家安全構成威脅。布蘭奇告訴范斯，黃仁勳並未構成國安威脅。魯比歐並未參與這些對話；後來黃仁勳獲准復職，他顯然措手不及。