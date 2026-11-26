SK海力士攤位6月2日在台北國際電腦展（Computex）展示搭載該公司HBM3E高頻寬記憶體的輝達Blackwell Ultra繪圖處理器（GPU）。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美國更新出口管制，堵住中國透過東南亞遠端租用輝達算力的後門，並增派人力查緝晶片走私，可能拉大美中AI競爭差距。

當全世界的注意力都集中在Nvidia輝達 (另稱英偉達)執行長黃仁勳 下台與復職之際，美國政府更新出口管制規定，堵住中國企業原本可藉由遠端存取海外、尤其是馬來西亞的輝達晶片，合法取得多達四分之一算力的漏洞，悄悄在美中人工智慧（AI）競賽中取得上風。

華爾街日報報導，華府 多年來試圖切斷中國取得尖端AI半導體的管道，禁止晶片製造設備出口至中國，也禁止輝達直接向中國銷售先進硬體。但川普政府2025年5月擱置拜登時期一項出口管制規定，讓中國企業得以向海外資料中心租用輝達算力。

●新規定堵住後門

智庫進步研究院（Institute for Progress）10月發布報告估計，遠端存取提供中國約24%的AI算力，最大樞紐位於東南亞，尤其是與北京關係友好、擁有大量華語人口且歡迎資料中心進駐的馬來西亞。

美國19日推出新規，要求擁有輝達硬體的海外企業須取得美國商務部許可，才能向中國企業出租大量算力，並加強管制先進輝達晶片出口至馬來西亞等5國。新規也適用於既有業務，業者須在90天內、也就是明年2月期限屆滿前取得許可或停止向中國客戶提供受管制算力，違規將面臨罰款、刑事指控或遭列入美國貿易黑名單。

新規旨在防止中國企業利用輝達最先進的晶片開發可能構成國安風險的先進AI模型，但用於社群媒體及其他商業用途的晶片可獲豁免。一名美國官員表示，申請者須證明資料中心僅用於不會威脅國安的商業活動。美方將逐案審查。

然而，阿里巴巴及TikTok母公司字節跳動等在馬來西亞租用輝達算力的中國企業，除了經營商業業務，也開發先進AI模型。擁有中國客戶的東南亞資料中心業者預期，許可將難以取得。據知情人士透露，總部位於杜拜的資料中心營運商Damac為阿里巴巴提供算力基礎設施。新規生效隔天，Damac旗下馬來西亞分公司就終止宣布才4天、價值4900萬美元的土地交易，因而損失訂金。

●增派人力查緝晶片走私

中國企業還可以透過走私取得輝達晶片。進步研究院估計，走私今年提供中國約22%的AI算力，幾乎與遠端存取相當。美國駐外使館派有負責查緝走私的區域出口管制官員，業者為避免遭列入黑名單或面臨美方其他處罰，當地政府則為避免失去美國企業的業務，通常都有意願配合查核，但2025年全球僅有8名這類官員，部分美國官員長期抱怨人數太少。

東南亞一直只有一名駐新加坡的出口管制官員，知情人士透露，美國商務部正增派官員至馬來西亞與泰國。前述美國官員表示，國會增加經費後，全球出口管制官員預計今年底增至20人，若國會批准川普提出的預算要求，到2027年底可能增至65人。

這兩項措施讓美國突然在美中最關鍵的科技競賽中掌握主導權，但成效很大程度取決於華府的執法力度，尤其是在川普不顧國會質疑黃仁勳曾否協助向中國客戶供貨，仍助他復職之後。不過，黃仁勳與一名疑似為中國情報機構效力且涉嫌走私晶片的人士發生婚外情，已受到國會關注，美國官員很可能著重堵住漏洞。

「晶片戰爭」作者米勒（Chris Miller）說：「這些規定就算只用一半心力去執行，也會帶來相當大的改變。」

●美國或成東南亞算力新客戶

美中研究人員估計，美國AI模型領先中國同類模型約6個月，如今差距預料將擴大。企業已投入逾300億美元，在馬來西亞及鄰國發展資料中心產業，許多基礎設施是為阿里巴巴、字節跳動及騰訊等中國科技巨頭興建。由於許可難以取得，業者恐須另尋非中國客戶，而美國企業在國內興建更多資料中心正面臨後勤與政治方面的挑戰。

業界人士透露，東南亞營運商急於填補缺口，甚至可能不得不降價吸引新客戶。部分業者早已預見這種情況，與中國客戶簽訂的合約允許業者因應美國出口管制變更而停止服務，也為美國企業進駐鋪路。隨著美方開始審查輝達晶片持有者，海外算力能否轉向美國客戶，未來3個月將在馬來西亞逐漸明朗。但其他業界人士預期，部分僅服務中國客戶的小型企業可能認為，避開美國政府監管、將晶片走私至中國更有利可圖。