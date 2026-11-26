美國總統川普10月8日在華府舉行的「新黃金時代」峰會上，頒發國家科學獎章給輝達執行長黃仁勳。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 川普力挺黃仁勳復職，卻未放鬆對中晶片管制；在經濟利益與國安疑慮拉扯下，國會兩黨仍準備加碼施壓中國。

美國總統川普 本周出面干預，促成曾宣稱當對中鷹派「不愛國」的Nvidia輝達 (另稱英偉達)執行長黃仁勳 復職，打擊政府內部對中強硬派，也加深川普政府的政策兩難。

華盛頓郵報報導，黃仁勳一直是美國最積極倡議對中晶片銷售不設限的人士，主張中國企業若逐漸依賴美國晶片，將阻礙中國發展本土晶片產業，讓美國在人工智慧（AI）競爭中占上風。川普與商務部長盧特尼克一直傾向認同這項論點，國務卿魯比歐與財政部長貝森特等較重視國家安全的政府高層，則認為中國取得先進技術可能引發疑慮。

華郵指出，川普長期在對中採取強硬立場與擁抱美中密切貿易關係帶來的經濟成長之間搖擺，第一任期授權幕僚以遠比過往政府積極的方式縮減美中貿易關係，也成功讓歐洲盟友向他的立場靠攏。不過，川普兩個任期都對中國國家主席習近平展現友好態度，今年更積極拉攏習近平，迄今已會晤3次。此外，他在第二任期也逐漸認為，擴大AI建設對美國經濟至關重要，而輝達正是其中最核心的企業。

AI發展在川普第二任期帶動股市上漲，川普也已表明高度關注股市表現，而行政部門有相當大的權力決定晶片出口管制的執行力度。川普一直試圖推廣輝達晶片，今年5月帶黃仁勳前往北京，向習近平推銷這項技術，9月又在華府國宴上安排黃仁勳與兩國元首同桌。

然而，要兼顧經濟利益與國家安全並不容易。川普近幾周雖然力挺黃仁勳，卻仍維持更嚴格的先進晶片出口管制，政府採取的措施也衝擊輝達在亞洲的商業利益。另一方面，國會兩黨的共識日益堅定，認為華府必須更積極堵住讓中國取得更多美國晶片技術的漏洞。分析人士表示，黃仁勳復職雖使政府內部對中強硬派受挫，但支持加強管制的聲浪仍日益高漲。

黃仁勳似乎也難以長期避開審查，下周就將面對國會。國會共和黨人已承諾與民主黨人合作推動立法及調查，對晶片銷往中國施壓。聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）等共和黨議員在其他議題上一直是川普最堅定的盟友，卻已表明不會在這項議題上同樣力挺川普。

川普的立場與共和黨內許多人士不一致，隨著民主黨明年1月重新掌控國會，這場交鋒將考驗川普能在多大程度上維持政府內部立場一致。曾任拜登政府白宮AI特別顧問的布坎南（Ben Buchanan）指出，自黃仁勳回鍋以來，最引人注目的是兩黨共同表達的疑慮。兩黨人士都強烈表明，黃仁勳復職絲毫沒有削弱他們確保美國先進技術不落入中國手中的意願。